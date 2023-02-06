ГОРДОН
 
 
МИР

При Трампе над США как минимум трижды не заметили китайские разведывательные аэростаты – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп отрицает, что за его правления над США летали китайские шары-шпионы
Трамп отрицает, что за его правления над США летали китайские шары-шпионы
Фото: EPA

Власти США во время президентства Дональда Трампа три раза не заметили, как над Америкой пролетали китайские шары-шпионы. Об этом заявляли в Пентагоне 4 февраля.

"Аэростаты наблюдения правительства КНР ненадолго пролетали над континентальной частью Соединенных Штатов не менее трех раз во время предыдущей администрации и один раз, о котором мы знаем, в начале этой администрации", – сказал чиновник министерства обороны.

Об этом также говорится в материале Bloomberg, опубликованном 6 февраля. Агентство ссылается на слова чиновника в администрации бывшего президента. 

В свою очередь в своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что информация, что шары-шпионы были в воздушном пространстве над США при его каденции, является фейком.

Truth Social доступна только для пользователей из США. Но цитату Трампа опубликовало The Hill

"Теперь они утверждают, что воздушный шар был установлен Китаем во времена администрации Трампа, чтобы отвести "жар" от медлительных байденских дураков... Китай слишком уважал Трампа, чтобы это произошло. Такого никогда не было. Просто фейковая дезинформация", – написал Трамп.

Кроме того, Трамп и другие представители Республиканской партии критиковали Байдена за то, что его администрация ждала пока шар окажется над океаном, чтобы сбить его. Таким образом он летал над США несколько дней. 

Как добавило издание Pilitico, администрация Байдена готова проинформировать экс-чиновников Трампа об обнаруженных данных о том, что Китай запускал воздушные шары-шпионы в воздушное пространство США во время их пребывания у власти.

Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами". 

Теги: США, Китай, Джо Байден, Пентагон, воздушное пространство, Дональд Трамп, воздушный шар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер Цимбалюк: В голове не укладывается, что люди считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой
Актер Цимбалюк: В голове не укладывается, что люди считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум показала крупным планом свой бюст
49-летняя Клум показала крупным планом свой бюст
Пять высказываний первой леди о муже, любви, силе, смелости и победе Украины
Пять высказываний первой леди о муже, любви, силе, смелости и победе Украины
Джилл Байден появилась на церемонии вручения "Грэмми" в таком же платье, в котором была на ужине с Макронами. Фото
Джилл Байден появилась на церемонии вручения "Грэмми" в таком же платье, в котором была на ужине с Макронами. Фото
Галина ГРИШИНА
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
Хайек показала, как веселилась на свадьбе у 54-летнего Энтони и его 23-летней жены
Хайек показала, как веселилась на свадьбе у 54-летнего Энтони и его 23-летней жены
Галина ГРИШИНА
Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото
Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото
Посол United24 Свитолина впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину
Посол United24 Свитолина впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину
Галина ГРИШИНА
Лонгория показала, как готовит омлет
Лонгория показала, как готовит омлет
"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле
"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле
Галина ГРИШИНА
Мишина выехала из Украины вместе с сыном
Мишина выехала из Украины вместе с сыном
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (29050)
2
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (15467)
3
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (14954)
4
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (14501)
5
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (13175)
6
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (10737)
7
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео (6232)
8
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото (4815)
 
 
 
 