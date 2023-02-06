При Трампе над США как минимум трижды не заметили китайские разведывательные аэростаты – Пентагон

Трамп отрицает, что за его правления над США летали китайские шары-шпионы Фото: EPA

"Аэростаты наблюдения правительства КНР ненадолго пролетали над континентальной частью Соединенных Штатов не менее трех раз во время предыдущей администрации и один раз, о котором мы знаем, в начале этой администрации", – сказал чиновник министерства обороны.

Об этом также говорится в материале Bloomberg, опубликованном 6 февраля. Агентство ссылается на слова чиновника в администрации бывшего президента.

В свою очередь в своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что информация, что шары-шпионы были в воздушном пространстве над США при его каденции, является фейком.

Truth Social доступна только для пользователей из США. Но цитату Трампа опубликовало The Hill.

"Теперь они утверждают, что воздушный шар был установлен Китаем во времена администрации Трампа, чтобы отвести "жар" от медлительных байденских дураков... Китай слишком уважал Трампа, чтобы это произошло. Такого никогда не было. Просто фейковая дезинформация", – написал Трамп.

Кроме того, Трамп и другие представители Республиканской партии критиковали Байдена за то, что его администрация ждала пока шар окажется над океаном, чтобы сбить его. Таким образом он летал над США несколько дней.

Как добавило издание Pilitico, администрация Байдена готова проинформировать экс-чиновников Трампа об обнаруженных данных о том, что Китай запускал воздушные шары-шпионы в воздушное пространство США во время их пребывания у власти.