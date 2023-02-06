При Трампе над США как минимум трижды не заметили китайские разведывательные аэростаты – Пентагон

"Аэростаты наблюдения правительства КНР ненадолго пролетали над континентальной частью Соединенных Штатов не менее трех раз во время предыдущей администрации и один раз, о котором мы знаем, в начале этой администрации", – сказал чиновник министерства обороны.
Об этом также говорится в материале Bloomberg, опубликованном 6 февраля. Агентство ссылается на слова чиновника в администрации бывшего президента.
В свою очередь в своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что информация, что шары-шпионы были в воздушном пространстве над США при его каденции, является фейком.
Truth Social доступна только для пользователей из США. Но цитату Трампа опубликовало The Hill.
"Теперь они утверждают, что воздушный шар был установлен Китаем во времена администрации Трампа, чтобы отвести "жар" от медлительных байденских дураков... Китай слишком уважал Трампа, чтобы это произошло. Такого никогда не было. Просто фейковая дезинформация", – написал Трамп.
Кроме того, Трамп и другие представители Республиканской партии критиковали Байдена за то, что его администрация ждала пока шар окажется над океаном, чтобы сбить его. Таким образом он летал над США несколько дней.
Как добавило издание Pilitico, администрация Байдена готова проинформировать экс-чиновников Трампа об обнаруженных данных о том, что Китай запускал воздушные шары-шпионы в воздушное пространство США во время их пребывания у власти.
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".