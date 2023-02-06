Сенаторов США соберут на тайный брифинг из-за китайского шара-шпиона – Politico

Издание ссылается на слова лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

По его словам, брифинг пройдет 15 февраля.

Шумер отметил, что еще не было официального сообщения о брифинге, но, по его информации, на собрании пойдет о речь о том, как "США относятся к Китаю" по поводу наблюдения и военного потенциала.

Политик рассказал, что Китай пытался вернуть воздушный шар-шпион домой "как можно скорее" после того, как о нем все узнали.

Шумер также похвалил решение администрации президента США Джо Байдена сбить воздушный шар над водой "как самый безопасный вариант" и "тот, который максимизировал полученные разведданные". По словам сенатора, теперь США могут проанализировать уцелевшую военную технику на воздушном шаре.

"Республиканские критики были запыхавшимися, политическими и преждевременными. Президент Байден и его команда были спокойны, расчетливы и эффективны", – сказал он Pilitico.