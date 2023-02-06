Сенаторов США соберут на тайный брифинг из-за китайского шара-шпиона – Politico

Издание ссылается на слова лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
По его словам, брифинг пройдет 15 февраля.
Шумер отметил, что еще не было официального сообщения о брифинге, но, по его информации, на собрании пойдет о речь о том, как "США относятся к Китаю" по поводу наблюдения и военного потенциала.
Политик рассказал, что Китай пытался вернуть воздушный шар-шпион домой "как можно скорее" после того, как о нем все узнали.
Шумер также похвалил решение администрации президента США Джо Байдена сбить воздушный шар над водой "как самый безопасный вариант" и "тот, который максимизировал полученные разведданные". По словам сенатора, теперь США могут проанализировать уцелевшую военную технику на воздушном шаре.
"Республиканские критики были запыхавшимися, политическими и преждевременными. Президент Байден и его команда были спокойны, расчетливы и эффективны", – сказал он Pilitico.
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".