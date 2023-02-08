Байден: Америка едина в поддержке Украины. Мы будем с вами столько, сколько потребуется

"Я выступал из этого зала год назад, всего через несколько дней после того, как [президент РФ] Владимир Путин развязал свою жестокую войну против Украины. Убийственное нападение, вызывающее образы смерти и разрушений, которые Европа понесла во время Второй мировой войны", – заявил он.
Байден назвал вторжение "испытанием века для мира и Америки".
"Будем ли мы отстаивать самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Станем ли мы на защиту демократии? Такая защита важна для нас, потому что она поддерживает мир и предотвращает появление потенциальных агрессоров, которые могут угрожать нашей безопасности и процветанию. Год спустя мы знаем ответ. Да, мы будем. И да, мы сделали", – сказал президент.
По его словам, США объединили НАТО и создали глобальную коалицию.
"Мы выступили против путинской агрессии. Мы стояли с украинским народом. Сегодня вечером к нам снова присоединилась посол Украины в США [Оксана Маркарова]. Она представляет не только свою нацию, но и мужество своего народа. Посол, Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", – сказал он.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.