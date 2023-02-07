Байден ответил, почему не поддерживает предоставление Украине истребителей F-16

Байден ответил на вопрос об F-16 для Украины Фото: EPA

У Байдена спросили: "Почему вы против отправки F-16 в Украину?"

"Потому что мы должны держать их здесь. Это совсем другая ситуация", – ответил президент.

Других комментариев по этому вопросу он не предоставил.