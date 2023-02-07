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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден ответил, почему не поддерживает предоставление Украине истребителей F-16

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Байден ответил на вопрос об F-16 для Украины
Байден ответил на вопрос об F-16 для Украины
Фото: EPA

Президент США Джо Байден рассказал, почему не поддерживает предоставление Украине истребителей F-16. Об этом он заявил во время общения с журналистами 6 февраля, текстовую версию брифинга опубликовала пресс-служба Белого дома.

У Байдена спросили: "Почему вы против отправки F-16 в Украину?"

"Потому что мы должны держать их здесь. Это совсем другая ситуация", – ответил президент.

Других комментариев по этому вопросу он не предоставил.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил накануне, 5 февраля, что партнеры по антироссийской коалиции предоставят Украине самолеты – "вопрос просто, какие". Глава ведомства предполагает возможность передачи Украине F-16 или других моделей самолетов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, F-16
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