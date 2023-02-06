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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Принципиально – получить первую эскадрилью". В МИД заявили, что F-16 может быть не первым боевым самолетом, который получит Украина

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20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

С точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для ВСУ является американский истребитель F-16, но не обязательно, что именно он станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина.

Об этом 6 февраля в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage, или Rafale, или Eurofighter. Принципиально – открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую модель делать основную ставку", – сказал министр.

По словам Кулебы, важно разблокировать предоставление Украине иностранных боевых самолетов как таковых.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов", – заверил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов являются психологическими.

Но такие же препятствия в свое время мешали также получению РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, резюмировал украинский министр.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил накануне, 5 февраля, что партнеры по антироссийской коалиции предоставят Украине самолеты – "вопрос просто, какие". Глава ведомства предполагает возможность передачи Украине F-16 или других моделей самолетов.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.

Теги: Украина, МИД Украины, авиация, военная помощь, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, война России против Украины, F-16
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