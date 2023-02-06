"Принципиально – получить первую эскадрилью". В МИД заявили, что F-16 может быть не первым боевым самолетом, который получит Украина

Об этом 6 февраля в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage, или Rafale, или Eurofighter. Принципиально – открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую модель делать основную ставку", – сказал министр.

По словам Кулебы, важно разблокировать предоставление Украине иностранных боевых самолетов как таковых.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов", – заверил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов являются психологическими.

Но такие же препятствия в свое время мешали также получению РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, резюмировал украинский министр.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил накануне, 5 февраля, что партнеры по антироссийской коалиции предоставят Украине самолеты – "вопрос просто, какие". Глава ведомства предполагает возможность передачи Украине F-16 или других моделей самолетов.