"F-16 или Gripen – вопрос дискуссий". Резников сообщил о переговорах с партнерами стран НАТО по предоставлению Украине тактической авиации

Украина ведет дискуссии с партнерами стран НАТО о предоставление ей тактической авиации, отметил Резников Фото: EPA

Об этом 3 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой минобороны Польши Мариушем Блащаком заявил министр обороны Украины Алексей Резников, его цитирует пресс-центр оборонного ведомства.

"Что это будет: [американские истребители] F-16 или [шведские истребители] Gripen – это вопрос дискуссий с партнерами стран НАТО", – сообщил Резников.