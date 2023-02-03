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"F-16 или Gripen – вопрос дискуссий". Резников сообщил о переговорах с партнерами стран НАТО по предоставлению Украине тактической авиации

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Украина ведет дискуссии с партнерами стран НАТО о предоставление ей тактической авиации, отметил Резников
Украина ведет дискуссии с партнерами стран НАТО о предоставление ей тактической авиации, отметил Резников
Фото: EPA

Украина ведет переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления ей тактической авиации.

Об этом 3 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой минобороны Польши Мариушем Блащаком заявил министр обороны Украины Алексей Резников, его цитирует пресс-центр оборонного ведомства.

"Что это будет: [американские истребители] F-16 или [шведские истребители] Gripen – это вопрос дискуссий с партнерами стран НАТО", – сообщил Резников.

Контекст:

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.

Теги: Украина, НАТО, авиация, переговоры, дебаты, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, истребители, самолеты, пресс-конференция
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