Кулеба: В вопросе предоставления Украине самолетов слово Германии – не ключевое

"Почему в прессе и в общении дипломатов чаще всего звучит F-16? Потому что это самый массовый истребитель четвертого поколения, он является одним из самых успешных на рынке вооружений. Их изготовили очень много, их тысячи, то есть это не какой-то ограниченный ресурс. Они на вооружении во многих странах и здесь есть еще один положительный аргумент в нашу пользу. Страны, владеющие F-16, начали перевооружение на F-35. F-16 высвобождаются, так что мы можем на них претендовать", – сказал Кулеба.
В то же время он отметил, что Киев "не списывает со счетов" и другие самолеты, поэтому открыт для общения со всеми партнерами.
Министр подчеркнул, что решение о передачи Украине F-16 прежде всего требует согласия со стороны США.
"Почему позиция Германии и канцлера [ФРГ Олафа] Шольца была важна по поводу танков Leopard? Это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология. Я не понимаю, почему все по любому вопросу фокусируются именно на Германии. Есть истории чисто немецкие, такие как Leopard, Gepard, IRIS-T. Там они действительно играют ключевую роль, потому что это их разработки. И они являются первоначальными владельцами этой технологии. Вопрос самолетов – это далеко не Германия", – пояснил Кулеба.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.