Кулеба: В вопросе предоставления Украине самолетов слово Германии – не ключевое

Кулеба: Не понимаю, почему все по любому вопросу фокусируются именно на Германии Фото: ЕРА

"Почему в прессе и в общении дипломатов чаще всего звучит F-16? Потому что это самый массовый истребитель четвертого поколения, он является одним из самых успешных на рынке вооружений. Их изготовили очень много, их тысячи, то есть это не какой-то ограниченный ресурс. Они на вооружении во многих странах и здесь есть еще один положительный аргумент в нашу пользу. Страны, владеющие F-16, начали перевооружение на F-35. F-16 высвобождаются, так что мы можем на них претендовать", – сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что Киев "не списывает со счетов" и другие самолеты, поэтому открыт для общения со всеми партнерами.

Министр подчеркнул, что решение о передачи Украине F-16 прежде всего требует согласия со стороны США.

"Почему позиция Германии и канцлера [ФРГ Олафа] Шольца была важна по поводу танков Leopard? Это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология. Я не понимаю, почему все по любому вопросу фокусируются именно на Германии. Есть истории чисто немецкие, такие как Leopard, Gepard, IRIS-T. Там они действительно играют ключевую роль, потому что это их разработки. И они являются первоначальными владельцами этой технологии. Вопрос самолетов – это далеко не Германия", – пояснил Кулеба.