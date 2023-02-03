Кулеба о передаче Украине истребителей и дальнобойных ракет: Выходим на финишную прямую в этом вопросе

Кулеба: Мы давно начали поднимать этот вопрос, собственно с самого начала войны Фото: ЕРА

"Танковая коалиция сформирована, политические решения приняты, осталось организовать правильно обучение, логистику, передачу этой техники – и уже ставим зеленую галочку "сделано". Следующее оружие – это самолеты и дальнобойные ракеты. Они действительно нам нужны для защиты нашего воздуха и для разрушения военной инфраструктуры оккупационных сил России в глубине оккупированной территории Украины", – сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет о применении таких ракет исключительно на территории Украины.

"Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно начали поднимать этот вопрос, собственно с самого начала войны, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть ясное понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен", – отметил Кулеба.