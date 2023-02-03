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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о передаче Украине истребителей и дальнобойных ракет: Выходим на финишную прямую в этом вопросе

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Кулеба: Мы давно начали поднимать этот вопрос, собственно с самого начала войны
Кулеба: Мы давно начали поднимать этот вопрос, собственно с самого начала войны
Фото: ЕРА

Переговоры Украины и западных партнеров о предоставлении ВСУ истребителей и дальнобойных ракет входят в завершающую стадию. Об этом в опубликованном 3 февраля интервью "BBC News Україна" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Танковая коалиция сформирована, политические решения приняты, осталось организовать правильно обучение, логистику, передачу этой техники – и уже ставим зеленую галочку "сделано". Следующее оружие – это самолеты и дальнобойные ракеты. Они действительно нам нужны для защиты нашего воздуха и для разрушения военной инфраструктуры оккупационных сил России в глубине оккупированной территории Украины", – сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет о применении таких ракет исключительно на территории Украины.

"Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно начали поднимать этот вопрос, собственно с самого начала войны, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть ясное понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен", – отметил Кулеба.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит правительство в Киеве, сообщил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января Зеленский.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет поставлять Украине F-16

В то же время президент Франции допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

2 февраля Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на сумму более чем $1,7 млрд, включающий дальнобойное оружие. В ОП подтвердили, что ведут переговоры с союзниками по дальнобойным ракетам и штурмовой авиации.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, переговоры, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты
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