Украина получит самолеты от партнеров – Резников

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма – самолеты тоже будут, вопрос просто какие", – отметил он.

По его словам, у партнеров есть понимание и ведется работа в соответствующем направлении.

Резников отметил, что предполагает возможность передачи и F-16 или других моделей самолетов.