Резников показал "анахронизм", с помощью которого россияне "пытались защититься" от HIMARS

Резников: Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в Twitter и опубликовал фото, где он показывает такой отражатель.

"Это военный уголковый отражатель. Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого", – написал он.

This is a military corner reflector. The entire area near the Kherson bridge was covered with dozens of such russian reflectors. The enemy tried to use this anachronism to protect themselves from... HIMARS

Indeed, this is a war of the free future against the totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2023