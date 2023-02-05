Резников показал "анахронизм", с помощью которого россияне "пытались защититься" от HIMARS

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в Twitter и опубликовал фото, где он показывает такой отражатель.
"Это военный уголковый отражатель. Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого", – написал он.
This is a military corner reflector. The entire area near the Kherson bridge was covered with dozens of such russian reflectors. The enemy tried to use this anachronism to protect themselves from... HIMARS— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2023
Indeed, this is a war of the free future against the totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре ВСУ начали операцию по освобождению города, 11–12 ноября в Херсон зашли украинские военные и вернулась администрация.