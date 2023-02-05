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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников показал "анахронизм", с помощью которого россияне "пытались защититься" от HIMARS

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Резников: Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей
Резников: Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Российские оккупационные войска использовали военные уголковые отражатели, пытаясь защититься от реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в Twitter и опубликовал фото, где он показывает такой отражатель. 

"Это военный уголковый отражатель. Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого", – написал он. 

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре ВСУ начали операцию по освобождению города, 11–12 ноября в Херсон зашли украинские военные и вернулась администрация

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, война, Алексей Резников, война России против Украины, HIMARS
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