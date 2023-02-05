Обучение украинских военных на немецких танках Leopard начнется 6 февраля – Минобороны

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст [танки]. Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника, уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard", – сказал он.

Также министр рассказал, что Украина ожидает от Германии не только танки Leopard, но и запчасти к ним. Этот вид танков станет основным в танковой коалиции, сообщил Резников, его цитирует "Укринформ".