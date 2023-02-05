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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обучение украинских военных на немецких танках Leopard начнется 6 февраля – Минобороны

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По словам Резникова, Leopard 2 станут основной боевой единицей в танковой коалиции Украины
По словам Резникова, Leopard 2 станут основной боевой единицей в танковой коалиции Украины
Фото: ЕРА

6 февраля стартует обучение украинских экипажей на немецких танках Leopard 2. Об этом во время общения с журналистами 5 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст [танки]. Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника, уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard", – сказал он.

Также министр рассказал, что Украина ожидает от Германии не только танки Leopard, но и запчасти к ним. Этот вид танков станет основным в танковой коалиции, сообщил Резников, его цитирует "Укринформ"

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, танки Leopard намерена передать Украине Португалия. Канада уже начала доставлять в Украину свои Leopard

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

Обучение на британских танках украинские военные начали на этой неделе

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, танки, ФРГ, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Leopard
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