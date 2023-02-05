Обучение украинских военных на немецких танках Leopard начнется 6 февраля – Минобороны

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст [танки]. Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника, уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard", – сказал он.
Также министр рассказал, что Украина ожидает от Германии не только танки Leopard, но и запчасти к ним. Этот вид танков станет основным в танковой коалиции, сообщил Резников, его цитирует "Укринформ".
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, танки Leopard намерена передать Украине Португалия. Канада уже начала доставлять в Украину свои Leopard.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
Обучение на британских танках украинские военные начали на этой неделе.