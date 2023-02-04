Канада отправила в Украину первый Leopard 2. Резников отреагировал: "Танковая коалиция собирается"

Об этом министр обороны Канады Анита Ананд сообщила в Twitter.

"Сегодня самолет RCAF вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину. Канада поддерживает народ Украины, и мы будем продолжать предоставлять Вооруженным силам Украины технику, необходимую для победы", – написала она.

Ананд заверила Украину у непоколебимой поддержке.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Канаду за помощь. "Танковая коалиция собирается. Место встречи – Украина", – подчеркнул он.

Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, танки Leopard намерена передать Украине Португалия.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.