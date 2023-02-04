Канада отправила в Украину первый Leopard 2. Резников отреагировал: "Танковая коалиция собирается"

Об этом министр обороны Канады Анита Ананд сообщила в Twitter.
"Сегодня самолет RCAF вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину. Канада поддерживает народ Украины, и мы будем продолжать предоставлять Вооруженным силам Украины технику, необходимую для победы", – написала она.
Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023
Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6
Ананд заверила Украину у непоколебимой поддержке.
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Канаду за помощь. "Танковая коалиция собирается. Место встречи – Украина", – подчеркнул он.
Thank you @AnitaAnandMP ! Thank you Canada!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2023
The tank coalition is assembling. Meeting place is Ukraine! https://t.co/euqeqG3WRm
Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, танки Leopard намерена передать Украине Португалия.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.