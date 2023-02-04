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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Основная часть "Гвардии наступления" будет создана на базе подразделений с боевым опытом – МВД

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Музычук рассказал об условиях службы добровольцев
Музычук рассказал об условиях службы добровольцев
Фото: mvs.gov.ua

Основой штурмовых бригад "Гвардии наступления", набор добровольцев в которую был объявлен 2 февраля, станут военные с боевым опытом. Об этом спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил 4 февраля в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, чтобы сделать украинскую оборону более эффективной и вернуть оккупированные территории, Вооруженные силы Украины поддерживают устойчивый оборонный компонент. Именно на это направлено формирование штурмовых бригад.

"В частности, в составе Национальной гвардии Украины создается шесть таких подразделений. Основная часть из них будет формироваться на базе частей с боевым опытом, где служат воины, прошедшие много успешных операций. Сделано все возможное, чтобы сам механизм вступления в эти бригады был максимально упрощен в контексте представления документов, получения информации. По всему государству в центрах предоставления админуслуг граждане уже могут выбрать штурмовое подразделение, в котором они хотели бы проходить службу", – рассказал Музычук.

Он отметил, что новобранцев ждет, прежде всего, основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев. Учить будут как базовой военной подготовке, так и по специальным направлениям – артиллерия, танковые войска, управление беспилотнкиами.

"Добровольцы, которые станут штурмовиками, получают ряд социальных гарантий – в частности, стабильную и конкурентную зарплату, возможность получать жилье и лечение и реабилитацию в государственных медучреждениях, учиться в ведомственных вузах, выходить на пенсию по смешанному стажу, приобретать статус участника боевых действий и другие существенные преимущества", – добавил спикер Нацгвардии.

Контекст:

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" 2 февраля. По словам и.о.министра внутренних дел Игоря Клименко, решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".

По данным МВД, в админцентры по поводу регистрации обратились 3086 граждан. Из них подали заявки – 527. К штурмовым подразделениям Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, к Нацгвардии – 114 и Госпогранслужбе – 122 человека.

Чтобы вступить в "Гвардию наступления", нужно заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.

Теги: танки, Национальная гвардия, беспилотники, война России против Украины
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