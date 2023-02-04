Основная часть "Гвардии наступления" будет создана на базе подразделений с боевым опытом – МВД

По его словам, чтобы сделать украинскую оборону более эффективной и вернуть оккупированные территории, Вооруженные силы Украины поддерживают устойчивый оборонный компонент. Именно на это направлено формирование штурмовых бригад.

"В частности, в составе Национальной гвардии Украины создается шесть таких подразделений. Основная часть из них будет формироваться на базе частей с боевым опытом, где служат воины, прошедшие много успешных операций. Сделано все возможное, чтобы сам механизм вступления в эти бригады был максимально упрощен в контексте представления документов, получения информации. По всему государству в центрах предоставления админуслуг граждане уже могут выбрать штурмовое подразделение, в котором они хотели бы проходить службу", – рассказал Музычук.

Он отметил, что новобранцев ждет, прежде всего, основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев. Учить будут как базовой военной подготовке, так и по специальным направлениям – артиллерия, танковые войска, управление беспилотнкиами.

"Добровольцы, которые станут штурмовиками, получают ряд социальных гарантий – в частности, стабильную и конкурентную зарплату, возможность получать жилье и лечение и реабилитацию в государственных медучреждениях, учиться в ведомственных вузах, выходить на пенсию по смешанному стажу, приобретать статус участника боевых действий и другие существенные преимущества", – добавил спикер Нацгвардии.