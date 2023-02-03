"Гвардия наступления". МВД начало формирование штурмовых бригад

Основу этих бригад будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

"В первую очередь это люди, прошедшие горнило 2014–2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм, и таких людей очень много в нашем государстве", – сказал Клименко.

Он отметил, что решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".

Как рассказал Клименко, человек, который хочет присоединиться к "Гвардии наступления", может заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.

"Записаться можно онлайн, заполнив анкету, и в течение часа перезвонит оператор и проконсультирует, в какой рекрутинговый пункт прийти, их в Украине уже более 140. Адреса этих пунктов есть на сайте, каждый доброволец может прийти в ближайший такой пункт", – рассказал Клименко.

Он также отметил, что для всех бойцов бригад МВД, Нацполиции и Госпогранслужбы сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских.