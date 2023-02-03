"Гвардия наступления". МВД начало формирование штурмовых бригад

Основу этих бригад будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.
"В первую очередь это люди, прошедшие горнило 2014–2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм, и таких людей очень много в нашем государстве", – сказал Клименко.
Он отметил, что решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".
Как рассказал Клименко, человек, который хочет присоединиться к "Гвардии наступления", может заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.
"Записаться можно онлайн, заполнив анкету, и в течение часа перезвонит оператор и проконсультирует, в какой рекрутинговый пункт прийти, их в Украине уже более 140. Адреса этих пунктов есть на сайте, каждый доброволец может прийти в ближайший такой пункт", – рассказал Клименко.
Он также отметил, что для всех бойцов бригад МВД, Нацполиции и Госпогранслужбы сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
Украина находится накануне активной фазы боевых действий, заявил 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.