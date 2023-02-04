Премьер Португалии подтвердил, что его страна намерена передать Украине танки Leopard 2

Он отметил, что передача танков Украине не поставит под угрозу запасы португальской армии.

По словам Кошты, он знает, сколько танков будет поставлено в Украину, но об этом сообщат "в свое время".

На вопрос, когда эти танки Leopard 2 могут быть отправлены в Украину, политик заявил, что "движение, которое идет в Европе, заключается в том, чтобы иметь возможность иметь все эти средства в наличии к концу марта".