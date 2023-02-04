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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Португалии подтвердил, что его страна намерена передать Украине танки Leopard 2

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Кошта отметил, что передача танков Украине не поставит под угрозу запасы португальской армии
Кошта отметил, что передача танков Украине не поставит под угрозу запасы португальской армии
Фото: EPA

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил, что страна намерена передать Украине танки Leopard 2. Об этом он сообщил 4 февраля, пишет Público.

Он отметил, что передача танков Украине не поставит под угрозу запасы португальской армии.

По словам Кошты, он знает, сколько танков будет поставлено в Украину, но об этом сообщат "в свое время".

На вопрос, когда эти танки Leopard 2 могут быть отправлены в Украину, политик заявил, что "движение, которое идет в Европе, заключается в том, чтобы иметь возможность иметь все эти средства в наличии к концу марта".

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Португалия, танки, военная помощь, война России против Украины, Антониу Кошта, Leopard
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