Маркарова ожидает, что вопрос передачи Украине самолетов F-16 будет решен

Маркарова рассказала, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская сторона с американской обсуждала "достаточно большой" список приоритетов в вооружении, которое необходимом ВСУ. По части позиций из списка переговоры шли более легко и их удавалось получить быстрее, по некоторым были "то красные линии, то недоразумения", предоставление дальнобойных ракет, самолетов, танков и ударных дронов обсуждалось.

"Конечно, мы говорили и об ударных дронах, и о ракетах на дальние дистанции, и о вертолетах – абсолютно обо всем", – добавила она.

Посол объяснила, что при передаче определенного вида вооружений речь не только в вопросе политической готовности правительств, но и в вопросах наличия этого вооружения, обучения украинских военных, а также финансирования.

"Самолеты – в фокусе разговоров. Мы эти дискуссии начали давно и не прекращали. Надеюсь, как и с другими способностями, те объективные трудности или неимение каких-то способностей, мы сможем с нашими партнерами решить и преодолеть. И встречи в "Рамштайне" очень этому способствуют, как мы видели с танками", – добавила она.