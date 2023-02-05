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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маркарова ожидает, что вопрос передачи Украине самолетов F-16 будет решен

Маркарова: Самолеты в фокусе разговоров
Маркарова: Самолеты – в фокусе разговоров
Скриншот: ТСН / YouTube

Посол Украины в США Оксана Маркарова ожидает, что вопрос передачи Украине самолетов F-16 будет решен, переговоры по ним идут с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом Маркарова рассказала в эфире национального телемарафона 4 февраля, запись комментария обнародовали в YouTube-канале ТСН.

Маркарова рассказала, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская сторона с американской обсуждала "достаточно большой" список приоритетов в вооружении, которое необходимом ВСУ. По части позиций из списка переговоры шли более легко и их удавалось получить быстрее, по некоторым были "то красные линии, то недоразумения", предоставление дальнобойных ракет, самолетов, танков и ударных дронов обсуждалось. 

"Конечно, мы говорили и об ударных дронах, и о ракетах на дальние дистанции, и о вертолетах – абсолютно обо всем", – добавила она. 

Посол объяснила, что при передаче определенного вида вооружений речь не только в вопросе политической готовности правительств, но и в вопросах наличия этого вооружения, обучения украинских военных, а также финансирования.

"Самолеты – в фокусе разговоров. Мы эти дискуссии начали давно и не прекращали. Надеюсь, как и с другими способностями, те объективные трудности или неимение каких-то способностей, мы сможем с нашими партнерами решить и преодолеть. И встречи в "Рамштайне" очень этому способствуют, как мы видели с танками", – добавила она. 

Контекст:

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, авиация, Конгресс США, самолеты, война России против Украины, Оксана Маркарова, F-16
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