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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Если будет достаточно авиации, мы живую силу противника перепашем на глубину боевого радиуса. У того же F-16 это 500 км

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Украине для наступления нужна авиация, убежден Свитан. Например, две эскадрильи F-16
Украине для наступления нужна авиация, убежден Свитан. Например, две эскадрильи F-16
Фото: EPA

Авиация – это в каком-то смысле оружие массового поражения. Такое мнение озвучил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, выразив уверенность, что партнеры предоставят Украине боевые самолеты.

Эксперт отметил, что авиация в основном нужна при наступлении.

"В обороне – постольку-поскольку. Она не будет против противника работать, потому что ПВО неплохо справляется. Но против, допустим, ракет авиация тоже нужна. И для наступления в наземном исполнении, и для выполнения задач перехвата. То есть нужен многофункциональный истребитель, который мог бы нести авиабомбы, мог нести ракеты "воздух – земля" для работы по земле и мог нести ракеты для перехвата ракет противника. Типа F-16, F-18, Gripen", – пояснил он.

Для выполнения задач наступления Украине требуется "как минимум пара эскадрилий", отметил Свитан.

"Эскадрилья – это 12 самолетов. Две эскадрильи – это бригада. То есть одну бригаду для выполнения одного наступательного действия. А реально, чтобы закрыть небо, нам надо как минимум пять бригад, это точно. Это уже больше сотни самолетов", – подсчитал эксперт.

Все оставшиеся в Украине боевые самолеты советского образца тоже необходимо менять на западные, считает он.

"Менять хотя бы на уровень F-16. А для этого надо около пяти бригад – пять-семь бригад", – сказал Свитан.

Если в Украину зайдет определенным образом оснащенная боевая авиация с Запада, это позволит "перепахать" оккупантов на земле, заметил он.

"Можно говорить о том, что авиация – это в каком-то смысле оружие массового поражения. После того, как работает авиация, на земле не остается ничего. Там, где зашло звено бомбардировщиков и отбомбилось... Каждый самолет может брать 5–7 тонн боевой нагрузки. Поэтому, если будет достаточно авиации, мы эту живую силу перепашем. Причем на глубину боевого радиуса самолетов", – считает эксперт.

При такой тактике авиация сперва антирадарными ракетами выбивает всю ПВО противника., что, по словам Свитана, может занять несколько недель, после чего в работу включаются бомбардировщики.

"Представьте, что такое 5 тонн [боевой нагрузки]: 10 бомб сразу сыпется по 500 кг на головы. Если сравнить – это 10 "Искандеров" в одну точку. То есть на земле перепахивается все. Просто ничего не остается", – рассказал эксперт.

Свитан пояснил, что артиллерия и реактивные системы залпового огня будут держать линию фронта на глубину своей работы, а дальше – задача самолетов.

"Армейская арта работает на глубину 15–25 километров: вот там, где она может что-то перепахать. А уже авиация перепашет на глубину боевого радиуса. Средний боевой радиус, допустим, у того же F-16 – полтысячи километров. То есть 500 км можно будет пропахивать туда и обратно. И это как раз тот механизм, тот режим, в котором придется нам воевать с Россией", – убежден он.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал. В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал исключать поставок боевых самолетов Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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