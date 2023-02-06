Военный эксперт Свитан: Если будет достаточно авиации, мы живую силу противника перепашем на глубину боевого радиуса. У того же F-16 это 500 км

Эксперт отметил, что авиация в основном нужна при наступлении.

"В обороне – постольку-поскольку. Она не будет против противника работать, потому что ПВО неплохо справляется. Но против, допустим, ракет авиация тоже нужна. И для наступления в наземном исполнении, и для выполнения задач перехвата. То есть нужен многофункциональный истребитель, который мог бы нести авиабомбы, мог нести ракеты "воздух – земля" для работы по земле и мог нести ракеты для перехвата ракет противника. Типа F-16, F-18, Gripen", – пояснил он.

Для выполнения задач наступления Украине требуется "как минимум пара эскадрилий", отметил Свитан.

"Эскадрилья – это 12 самолетов. Две эскадрильи – это бригада. То есть одну бригаду для выполнения одного наступательного действия. А реально, чтобы закрыть небо, нам надо как минимум пять бригад, это точно. Это уже больше сотни самолетов", – подсчитал эксперт.

Все оставшиеся в Украине боевые самолеты советского образца тоже необходимо менять на западные, считает он.

"Менять хотя бы на уровень F-16. А для этого надо около пяти бригад – пять-семь бригад", – сказал Свитан.

Если в Украину зайдет определенным образом оснащенная боевая авиация с Запада, это позволит "перепахать" оккупантов на земле, заметил он.

"Можно говорить о том, что авиация – это в каком-то смысле оружие массового поражения. После того, как работает авиация, на земле не остается ничего. Там, где зашло звено бомбардировщиков и отбомбилось... Каждый самолет может брать 5–7 тонн боевой нагрузки. Поэтому, если будет достаточно авиации, мы эту живую силу перепашем. Причем на глубину боевого радиуса самолетов", – считает эксперт.

При такой тактике авиация сперва антирадарными ракетами выбивает всю ПВО противника., что, по словам Свитана, может занять несколько недель, после чего в работу включаются бомбардировщики.

"Представьте, что такое 5 тонн [боевой нагрузки]: 10 бомб сразу сыпется по 500 кг на головы. Если сравнить – это 10 "Искандеров" в одну точку. То есть на земле перепахивается все. Просто ничего не остается", – рассказал эксперт.

Свитан пояснил, что артиллерия и реактивные системы залпового огня будут держать линию фронта на глубину своей работы, а дальше – задача самолетов.

"Армейская арта работает на глубину 15–25 километров: вот там, где она может что-то перепахать. А уже авиация перепашет на глубину боевого радиуса. Средний боевой радиус, допустим, у того же F-16 – полтысячи километров. То есть 500 км можно будет пропахивать туда и обратно. И это как раз тот механизм, тот режим, в котором придется нам воевать с Россией", – убежден он.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

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