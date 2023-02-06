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США планируют ввести пошлину в 200% на российский алюминий уже на этой неделе – СМИ

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200-процентный тариф фактически прекратит импорт алюминия в США из России
200-процентный тариф фактически прекратит импорт алюминия в США из России
Фото: depositphotos.com

США готовятся ввести 200-процентные пошлины на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказать давление на Москву в связи с приближением годовщины вторжения РФ в Украину. Об этом 6 февраля написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев, говорят источники. Они добавили, что США также нацелены на российский металл, потому что Москва демпингует алюминий на рынке США, то есть намеренно занижает цены на него и тем самым наносит ущерб американским компаниям.

Президент Джо Байден еще не дал официального разрешения на введение такой пошлины, и администрация выразила обеспокоенность по поводу сопутствующего ущерба для промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную, подчеркивает Bloomberg.

Журналисты объяснили, что такие тарифы фактически прекратят импорт металла в США из России – второго по величине производителя металла в мире. Если раньше на долю российского импорта традиционно приходилось 10% от общего объема импорта алюминия в США, то теперь этот показатель снизился до чуть более 3%.

Контекст:

Россия является вторым в мире после Китая производителем алюминия, сообщает Bloomberg. Главным производителем алюминия в РФ является компания "Русал".

Импорт Соединенными Штатами алюминия из РФ резко упал в октябре 2022 года после того, как Bloomberg сообщило, что Белый дом обдумывает запрет на российский металл

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, США, Джо Байден, промышленность, импорт, тарифы, Белый дом, запрет, пошлины, Bloomberg, ущерб, алюминий
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