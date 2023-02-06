США планируют ввести пошлину в 200% на российский алюминий уже на этой неделе – СМИ

Этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев, говорят источники. Они добавили, что США также нацелены на российский металл, потому что Москва демпингует алюминий на рынке США, то есть намеренно занижает цены на него и тем самым наносит ущерб американским компаниям.

Президент Джо Байден еще не дал официального разрешения на введение такой пошлины, и администрация выразила обеспокоенность по поводу сопутствующего ущерба для промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную, подчеркивает Bloomberg.

Журналисты объяснили, что такие тарифы фактически прекратят импорт металла в США из России – второго по величине производителя металла в мире. Если раньше на долю российского импорта традиционно приходилось 10% от общего объема импорта алюминия в США, то теперь этот показатель снизился до чуть более 3%.