СМИ сообщили, что Байден приедет в Польшу к годовщине начала войны. В Сейме считают, что его встречи с Зеленским и Дудой не будет

По словам источников канала, решение администрации Байдена еще может измениться.
"Поездка не является окончательной, пока о ней не объявит Белый дом", – говорится в сообщении.
Сегодня же председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель сообщил, что в ходе визита Байдена вряд ли состоится встреча президентов Польши, США и Украины.
"Сейчас ничто на это не указывает. Надо честно сказать: если бы это должно было произойти, то мы бы сейчас об этом не говорили", – цитирует его WNP.
26 января назад NBC News уже анонсировал польский визит главы Белого дома.
1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды. Зеленский 1 февраля отметил, что приглашений в Польшу пока не получал.
В тот же день Дуда подтвердил, что Байден в феврале может посетить Центральную Европу, но неизвестно, в какие именно страны он приедет. 3 февраля глава управления международной политики канцелярии Дуды Марцин Пшидач проинформировал, что Байден "в ближайшем будущем" прибудет в страну.