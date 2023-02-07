СМИ сообщили, что Байден приедет в Польшу к годовщине начала войны. В Сейме считают, что его встречи с Зеленским и Дудой не будет

По словам источников канала, решение администрации Байдена еще может измениться.

"Поездка не является окончательной, пока о ней не объявит Белый дом", – говорится в сообщении.

Сегодня же председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель сообщил, что в ходе визита Байдена вряд ли состоится встреча президентов Польши, США и Украины.

"Сейчас ничто на это не указывает. Надо честно сказать: если бы это должно было произойти, то мы бы сейчас об этом не говорили", – цитирует его WNP.

26 января назад NBC News уже анонсировал польский визит главы Белого дома.