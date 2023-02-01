Зеленский заявил, что его пока не приглашали в Польшу на встречу с Байденом

"Что касается президента США, – мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу", – сказал он на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве 1 февраля.

1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды.

Предполагается, что на встрече Зеленский представит формулу мира из 10 пунктов. Также лидеры трех стран планируют обсудить план продолжения военной помощи Украине странами Запада. На переговорах будут подняты и вопросы гарантий безопасности Украины, отмечают авторы статьи.

Президент Польши Анджей Дуда 1 февраля сообщил, что Байден в феврале может посетить Центральную Европу, но неизвестно, в какие именно страны он прибудет.