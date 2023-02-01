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Зеленский заявил, что его пока не приглашали в Польшу на встречу с Байденом

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Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о возможной встрече с Байденом
Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о возможной встрече с Байденом
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о том, что якобы он может встретиться в феврале с президентом США Джо Байденом в Польше. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается президента США, – мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу", – сказал он на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве 1 февраля.

1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в ПольшеПо его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды.

Предполагается, что на встрече Зеленский представит формулу мира из 10 пунктов. Также лидеры трех стран планируют обсудить план продолжения военной помощи Украине странами Запада. На переговорах будут подняты и вопросы гарантий безопасности Украины, отмечают авторы статьи. 

Президент Польши Анджей Дуда 1 февраля сообщил, что Байден в феврале может посетить Центральную Европу, но неизвестно, в какие именно страны он прибудет.

Контекст:

О том, что Байден может приехать в Европу в феврале, к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил 26 января NBC News. Собеседники CNN считают маловероятным, что Байден во время этой поездки посетит Украину.

27 января координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил в эфире CNN, что Байден хотел бы совершить визит в Украину, но не сейчас. "Я думаю, что, знаете, президент, безусловно, в подходящее время хотел бы сделать это. Но сейчас не тот момент", – сказал он.

Политики последний раз встречались 21 декабря 2022 года в Вашингтоне (США), куда украинский президент прилетел из Польши. До этого Зеленский посещал Белый дом дважды: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Польша, Джо Байден, Владимир Зеленский, встреча
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