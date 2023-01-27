Байден хотел бы совершить визит в Украину, но пока не время для этого – Белый дом

СМИ сообщали, что Байден может приехать в Европу в феврале Фото: ЕРА

"Я думаю, что, знаете, президент, безусловно, в подходящее время хотел бы сделать это. Но сейчас не тот момент", – сказал он.

Кирби уклонился от ответа на вопрос, планирует ли Байден поездку в Европу к годовщине полномасштабного вторжения РФ, но сказал, что президент США "находится в тесном контакте" с президентом Украинв Владимиром Зеленским.

"Они разговаривают довольно регулярно и часто. Опять-таки, мы сосредотачиваемся на том, чтобы вооружать Украину", – добавил он.