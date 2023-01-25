Помощь Украине имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США – Байден

Байден: Мы объединили Запад так, как это не бывало раньше Фото: EPA

Говоря о том, чего демократам удалось добиться за два года президентства Байдена, он отметил, в частности, сферу внешней политики.

"Мы объединили Запад так, как это не бывало раньше, включая привлечение Японии и других евразийских стран, инвестировавших в будущее Украины", – сказал президент.

Он подчеркнул, что его администрация продолжит помогать Украине.

"И эта идея имеет двухпартийную поддержку, как и еще кое-что из того, что мы приняли [в Конгрессе], имело двухпартийную поддержку", – отметил Байден.