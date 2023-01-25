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Пионтковский: Визит Зеленского в США воспринимался как знаменитый визит Черчилля в декабре 1941-го. Он приехал с тем же, что и Зеленский: "Дайте нам оружие, and we will finish the job"

 
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Зеленский приехал в США с тем же месседжем, что и Черчилль в 1941 году, отметил Пионтковский
Зеленский приехал в США с тем же месседжем, что и Черчилль в 1941 году, отметил Пионтковский
Фото: president.gov.ua

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года оказался переломным в аспекте оказания помощи Украине. Такое мнение высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Анализируя политику трех последних американских лидеров, Пионтковский заметил, что действующий президент США Джо Байден, точнее, по его выражению, "коллективный Байден" функцию лидера свободного мира "на четверку с минусом выполняет" – в то время как его предшественники Барак Обама и Дональд Трамп по разным причинам избегали или не были способны взять такое лидерство на себя.

"А в общем-то прав Зеленский, который, вернувшись со встречи с Байденом и по свежим впечатлениям, получив, видимо много информации в Вашингтоне, он [...] сказал очень знаменательную фразу о том, что Украина стала лидером свободного мира. Нам удалось, сказал он, пробудить Запад, заставить его проснуться, научили его перестать бояться русских. Это очень важные слова", – подчеркнул публицист.

Встречу Зеленского в Конгрессе США, когда выступление украинского лидера более десяти раз прерывалось стоячей овацией, живущий в США российский политолог назвал "триумфальной".

"Это воспринималось как визит [в США премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля в декабре 1941 года знаменитый И лозунг Черчилля тогда: "Дайте нам оружие, and we will finish the job". Он приехал с тем же [что и Зеленский] – "мы сделаем сами всю работу", – сказал Пионтковский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский совершил визит в Вашингтон (США) 21 декабря 2022 года. Это был его первый зарубежный визит после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию"

В США президент Украины провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе США. Он призвал американский парламент наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию. Зеленский передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, ему подарили флаг США.

В Конгресс США в январе 2023 года внесли резолюцию, в случае принятия которой в крыле Палаты представителей в здании Капитолия установят бюст Зеленского. Соответствующую инициативу внес член нижней палаты парламента от Республиканской партии Джо Уилсон, часть коллег которого по партии такую идею не одобрила.

Теги: США, Украина, Барак Обама, Джо Байден, Конгресс США, Белый дом, Андрей Пионтковский, Дональд Трамп, политика, Владимир Зеленский, страна-агрессор, война России против Украины, визит, российские оккупанты
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