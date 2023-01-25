Пионтковский: Визит Зеленского в США воспринимался как знаменитый визит Черчилля в декабре 1941-го. Он приехал с тем же, что и Зеленский: "Дайте нам оружие, and we will finish the job"

Анализируя политику трех последних американских лидеров, Пионтковский заметил, что действующий президент США Джо Байден, точнее, по его выражению, "коллективный Байден" функцию лидера свободного мира "на четверку с минусом выполняет" – в то время как его предшественники Барак Обама и Дональд Трамп по разным причинам избегали или не были способны взять такое лидерство на себя.
"А в общем-то прав Зеленский, который, вернувшись со встречи с Байденом и по свежим впечатлениям, получив, видимо много информации в Вашингтоне, он [...] сказал очень знаменательную фразу о том, что Украина стала лидером свободного мира. Нам удалось, сказал он, пробудить Запад, заставить его проснуться, научили его перестать бояться русских. Это очень важные слова", – подчеркнул публицист.
Встречу Зеленского в Конгрессе США, когда выступление украинского лидера более десяти раз прерывалось стоячей овацией, живущий в США российский политолог назвал "триумфальной".
"Это воспринималось как визит [в США премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля в декабре 1941 года знаменитый И лозунг Черчилля тогда: "Дайте нам оружие, and we will finish the job". Он приехал с тем же [что и Зеленский] – "мы сделаем сами всю работу", – сказал Пионтковский.
Зеленский совершил визит в Вашингтон (США) 21 декабря 2022 года. Это был его первый зарубежный визит после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".
В США президент Украины провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе США. Он призвал американский парламент наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию. Зеленский передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, ему подарили флаг США.
В Конгресс США в январе 2023 года внесли резолюцию, в случае принятия которой в крыле Палаты представителей в здании Капитолия установят бюст Зеленского. Соответствующую инициативу внес член нижней палаты парламента от Республиканской партии Джо Уилсон, часть коллег которого по партии такую идею не одобрила.