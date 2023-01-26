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Байден может приехать в Европу в знак поддержки Украины – СМИ

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Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине
Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине
Фото: EPA

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу в феврале, приурочив ее годовщине вторжения России в Украину. Об этом 26 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей администрации.

Для визита рассматривают несколько мест, включая Польшу, отметили источники. 

По их словам, Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине. Они подчеркнули, цель визита – использовать момент, чтобы "привлечь внимание к стойкости" Украины против "жестокой" войны России и подтвердить солидарность США с украинским народом, в то время "как конфликт вступает в новую фазу".

Окончательных решений по поездке президента пока не принято, добавили собеседники телеканала. 

Кроме того, в администрации говорят о новом крупном пакета военной помощи Украине, приуроченного к годовщине российского вторжения.

Контекст:

Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

С начала работы администрации Байдена Штаты выделили более $27,4 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более $26,7 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ (с учетом пакета помощи на $2,5 млрд, о котором было объявлено 19 января). Объем помощи, выделенной за все время войны, начавшейся в 2014 году, составляет более $29,5 млрд, сообщали в Пентагоне.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Белый дом, помощь, вторжение, Европа, российская агрессия, война России против Украины, визит
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