Байден может приехать в Европу в знак поддержки Украины – СМИ

Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине Фото: EPA

Для визита рассматривают несколько мест, включая Польшу, отметили источники.

По их словам, Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине. Они подчеркнули, цель визита – использовать момент, чтобы "привлечь внимание к стойкости" Украины против "жестокой" войны России и подтвердить солидарность США с украинским народом, в то время "как конфликт вступает в новую фазу".

Окончательных решений по поездке президента пока не принято, добавили собеседники телеканала.

Кроме того, в администрации говорят о новом крупном пакета военной помощи Украине, приуроченного к годовщине российского вторжения.