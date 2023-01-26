Байден может приехать в Европу в знак поддержки Украины – СМИ

Для визита рассматривают несколько мест, включая Польшу, отметили источники.
По их словам, Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине. Они подчеркнули, цель визита – использовать момент, чтобы "привлечь внимание к стойкости" Украины против "жестокой" войны России и подтвердить солидарность США с украинским народом, в то время "как конфликт вступает в новую фазу".
Окончательных решений по поездке президента пока не принято, добавили собеседники телеканала.
Кроме того, в администрации говорят о новом крупном пакета военной помощи Украине, приуроченного к годовщине российского вторжения.
Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С начала работы администрации Байдена Штаты выделили более $27,4 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более $26,7 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ (с учетом пакета помощи на $2,5 млрд, о котором было объявлено 19 января). Объем помощи, выделенной за все время войны, начавшейся в 2014 году, составляет более $29,5 млрд, сообщали в Пентагоне.