Байден провел переговоры с Макроном, Шольцем, Сунаком и Мелони. Говорили об Украине

Байден провел эти переговоры перед обращением, которое касается Украины Фото: ЕРА

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она проинформировала, что разговор состоялся "в рамках тесной координации по поддержке Украины".

President Biden spoke this morning with President Macron of France, Chancellor Scholz of Germany, Prime Minister Meloni of Italy, and Prime Minister Sunak of the United Kingdom as part of our close coordination on support for Ukraine. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) January 25, 2023

О беседе четырех лидеров писало также агентство АNSA. В заметке отмечалось, что речь идет о четырехсторонних переговорах с участием Мелони. Украина заявлена как основная тема разговора.

Сайт немецкого правительства добавил, что в ходе разговора обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и дальнейшая поддержка борьбы Украины против российской агрессии.

"Все пять лидеров согласились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации", – говорится в релизе.

Байден провел эти переговоры перед обращением, касающимся поддержки Украины. Как сообщает CNN, оно запланировано на 19.00 по киевскому времени.