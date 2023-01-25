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Байден провел переговоры с Макроном, Шольцем, Сунаком и Мелони. Говорили об Украине

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Байден провел эти переговоры перед обращением, которое касается Украины
Байден провел эти переговоры перед обращением, которое касается Украины
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 25 декабря провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. 

Она проинформировала, что разговор состоялся "в рамках тесной координации по поддержке Украины". 

О беседе четырех лидеров писало также агентство АNSA. В заметке отмечалось, что речь идет о четырехсторонних переговорах с участием Мелони. Украина заявлена как основная тема разговора. 

Сайт немецкого правительства добавил, что в ходе разговора обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и дальнейшая поддержка борьбы Украины против российской агрессии.

"Все пять лидеров согласились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации", – говорится в релизе. 

Байден провел эти переговоры перед обращением, касающимся поддержки Украины. Как сообщает CNN, оно запланировано на 19.00 по киевскому времени. 

Контекст:

Шольц сегодня объявил о предоставлении Украине немецких танков Leopard. СМИ сообщали, что США рассматривают возможность передачи Украине танков Abrams, чтобы таким образом подтолкнуть Германию к поставкам Украине Leopard 2.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Германия, Великобритания, Италия, Джо Байден, переговоры, война России против Украины, Риши Сунак, Олаф Шольц, Карин Жан-Пьер, Джорджа Мелони
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