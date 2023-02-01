Зеленский может встретиться с Байденом в феврале в Польше – СМИ

По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды.



Местом саммита может стать Жешув или Варшава, пишет газета.



Предполагается, что на встрече Зеленский представит Формулу мира из 10 пунктов. Также лидеры трех стран планируют обсудить план продолжения военной помощи Украине странами Запада.



На переговорах также будут подняты и вопросы гарантий безопасности Украины, отмечают авторы статьи.

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