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Зеленский может встретиться с Байденом в феврале в Польше – СМИ

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Политики последний раз встречались 21 декабря 2022 года в Вашингтоне
Политики последний раз встречались 21 декабря 2022 года в Вашингтоне
Фото: ЕРА

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в Польше. Об этом со ссылкой на источник 1 февраля сообщает польское издание Dziennika Gazety Prawnej.

По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды.

Местом саммита может стать Жешув или Варшава, пишет газета.

Предполагается, что на встрече Зеленский представит Формулу мира из 10 пунктов. Также лидеры трех стран  планируют обсудить план продолжения военной помощи Украине странами Запада. 

На переговорах также будут подняты и вопросы гарантий безопасности Украины, отмечают авторы статьи.

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Контекст:

О том, что Байден может приехать в Европу в феврале, приурочив ее к годовщине вторжения России в Украину, сообщил 26 января NBC News. Собеседники CNN считают маловероятным, что Байден во время этой поездки посетит Украину.

27 февраля координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил в эфире CNN, что Байден хотел бы совершить визит в Украину, но не сейчас. "Я думаю, что, знаете, президент, безусловно, в подходящее время хотел бы сделать это. Но сейчас не тот момент", – сказал он. 
Политики последний раз встречались 21 декабря 2022 года в Вашингтоне (США), куда украинский президент прилетел из Польши. До этого Зеленский посещал Белый дом дважды: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.
Теги: США, Украина, Польша, Джо Байден, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, встреча
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