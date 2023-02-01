Дуда сообщил, что Байден может в феврале посетить Центральную Европу

"Президент, скорее всего, прибудет в нашу часть Европы в феврале. Наша часть Европы – это Центральная Европа... это территория, простирающаяся от Румынии до Эстонии. Нам очень сложно ответить подробно, куда приедет президент, у нас нет такой информации", – сказал Дуда.

1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды.

Предполагается, что на встрече Зеленский представит формулу мира из 10 пунктов. Также лидеры трех стран планируют обсудить план продолжения военной помощи Украине странами Запада. На переговорах будут подняты и вопросы гарантий безопасности Украины, отмечают авторы статьи.