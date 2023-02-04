В канцелярии Дуды подтвердили, что Байден вскоре намерен посетить Польшу

Чиновник посетил США вместе с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Северой. Переговоры в Белом доме и Совете нацбезопасности США касались дальнейшей помощи Украине, присутствия войск США в Польше, передачи технологий и закупки оружия, а также саммита НАТО в Вильнюсе.

Пшидач сообщил после этого, что Байден посетит Польшу.

"Как известно от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее время. Конечно, подробности такого визита будут сообщены, когда будет назначена конкретная дата, но мой сегодняшний разговор [...] – это был большой шаг вперед", – сказал он.

1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды.

Предполагается, что на встрече Зеленский представит формулу мира из 10 пунктов. Также лидеры трех стран планируют обсудить план продолжения военной помощи Украине странами Запада. На переговорах будут подняты и вопросы гарантий безопасности Украины, отмечают авторы статьи.

Президент Польши Анджей Дуда 1 февраля сообщил, что Байден в феврале может посетить Центральную Европу, но неизвестно, в какие именно страны он прибудет.

Зеленский заявил 1 февраля, что приглашений в Польшу пока не получал.