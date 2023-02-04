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В канцелярии Дуды подтвердили, что Байден вскоре намерен посетить Польшу

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Ранее Дуда сообщал, что Байден намерен посетить Центральную Европу
Ранее Дуда сообщал, что Байден намерен посетить Центральную Европу
Фото: EPA

Президент США Джо Байден "в ближайшем будущем" прибудет в Польшу. Об этом заявил глава управления международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марцин Пшидач 3 февраля, сообщает RFM24.

Чиновник посетил США вместе с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Северой. Переговоры в Белом доме и Совете нацбезопасности США касались дальнейшей помощи Украине, присутствия войск США в Польше, передачи технологий и закупки оружия, а также саммита НАТО в Вильнюсе.

Пшидач сообщил после этого, что Байден посетит Польшу.

"Как известно от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее время. Конечно, подробности такого визита будут сообщены, когда будет назначена конкретная дата, но мой сегодняшний разговор [...] – это был большой шаг вперед", – сказал он.

1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в ПольшеПо его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды.

Предполагается, что на встрече Зеленский представит формулу мира из 10 пунктов. Также лидеры трех стран планируют обсудить план продолжения военной помощи Украине странами Запада. На переговорах будут подняты и вопросы гарантий безопасности Украины, отмечают авторы статьи.

Президент Польши Анджей Дуда 1 февраля сообщил, что Байден в феврале может посетить Центральную Европу, но неизвестно, в какие именно страны он прибудет.

Зеленский заявил 1 февраля, что приглашений в Польшу пока не получал.

Контекст:

О том, что Байден может приехать в Европу в феврале, к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил 26 января NBC News. Собеседники CNN считают маловероятным, что Байден во время этой поездки посетит Украину.

27 января координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил в эфире CNN, что Байден хотел бы совершить визит в Украину, но не сейчас. "Я думаю, что, знаете, президент, безусловно, в подходящее время хотел бы сделать это. Но сейчас не тот момент", – сказал он.

Политики последний раз встречались 21 декабря 2022 года в Вашингтоне (США), куда украинский президент прилетел из Польши. До этого Зеленский посещал Белый дом дважды: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Польша, Джо Байден, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины
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