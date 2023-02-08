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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сегодня впервые за время полномасштабного вторжения посетит Великобританию – офис Сунака

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Зеленский встретится с Сунаком в Великобритании
Зеленский встретится с Сунаком в Великобритании
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию с первым за время полномасштабного вторжения визитом. Об этом, ссылаясь на сообщение офиса премьер-министра Британии Риши Сунака, информируют ВВС и Sky News.

Зеленский встретится с Сунаком и выступит в парламенте Великобритании, сообщают СМИ. 

Два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине, сказано в релизе. 

Сунак подтвердит поддержку Украины и предложит усилить подготовку украинских войск, в том числе пилотов военных самолетов, чтобы они могли летать на истребителях, соответствующих стандартам НАТО, сообщили в офисе Сунака. 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Зеленский покидал страну один раз.

21 декабря он совершил визит в США. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

Возвращаясь из этой поездки, он встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, военная помощь, Владимир Зеленский, истребители, Риши Сунак
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