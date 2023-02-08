Зеленский сегодня впервые за время полномасштабного вторжения посетит Великобританию – офис Сунака

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Зеленский покидал страну один раз.

21 декабря он совершил визит в США. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

Возвращаясь из этой поездки, он встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.