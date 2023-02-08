Резников поблагодарил за "поддержку и конструктивную критику". По данным СМИ, на фоне слухов об отставке он "добился встречи" с Зеленским

Об этом 7 февраля сообщает "BBC News Україна" со ссылкой на источники.
5 февраля народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая по итогам закрытого заседания фракции анонсировала отставки глав двух министерств – обороны и стратегических отраслей промышленности Украины. Однако уже на следующий день она заявила, что в двух министерствах "на этой неделе отставок и назначений не будет".
"Риски для системы в целом перед "Рамштайном" и, учитывая возможное наступление, оцениваем", – пояснила нардеп от провластной политсилы в Facebook.
"BBC News Україна" отмечает, что Резников "добился встречи" с Зеленским.
"Встреча, судя по всему, для министра прошла успешно – и вот уже в понедельник те же депутаты, которые накануне на полном серьезе называли отставку Резникова решенным делом, не меняя выражения лица, начали утверждать, что замена министра обороны сейчас не ко времени", – указывает СМИ.
Как итог, Резников сохранил за собой должность главы Минобороны Украины.
7 февраля в Twitter министр поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику".
"Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.
Holding the line.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023
Thank you all for your support, as well as constructive criticism. We draw conclusions.
We continue the reforms. Even during the war.
We are strengthening the defense and working for victory.
Glory to Ukraine!
Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов.
О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".
Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять Зеленский.
В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников в рамках правительства будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов.
Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
В Офисе президента Украины добавили, что Резников "был крайне эффективен относительно коммуникаций с партнерами".