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Резников поблагодарил за "поддержку и конструктивную критику". По данным СМИ, на фоне слухов об отставке он "добился встречи" с Зеленским

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Резников сохранил за собой должность главы Минобороны Украины
Резников сохранил за собой должность главы Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне слухов о его отставке имел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом 7 февраля сообщает "BBC News Україна" со ссылкой на источники.

5 февраля народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая по итогам закрытого заседания фракции анонсировала отставки глав двух министерств – обороны и стратегических отраслей промышленности Украины. Однако уже на следующий день она заявила, что в двух министерствах "на этой неделе отставок и назначений не будет".

"Риски для системы в целом перед "Рамштайном" и, учитывая возможное наступление, оцениваем", – пояснила нардеп от провластной политсилы в Facebook.

"BBC News Україна" отмечает, что Резников "добился встречи" с Зеленским.

"Встреча, судя по всему, для министра прошла успешно – и вот уже в понедельник те же депутаты, которые накануне на полном серьезе называли отставку Резникова решенным делом, не меняя выражения лица, начали утверждать, что замена министра обороны сейчас не ко времени", – указывает СМИ.

Как итог, Резников сохранил за собой должность главы Минобороны Украины.

7 февраля в Twitter министр поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику".

"Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Контекст:

Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов.

О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять Зеленский.

В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников в рамках правительства будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов.

Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

В Офисе президента Украины добавили, что Резников "был крайне эффективен относительно коммуникаций с партнерами".

Теги: Украина, реформы, Алексей Резников, Минобороны, Владимир Зеленский, скандал, президент, увольнение, назначение, встреча, критика
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