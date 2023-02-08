Резников поблагодарил за "поддержку и конструктивную критику". По данным СМИ, на фоне слухов об отставке он "добился встречи" с Зеленским

Об этом 7 февраля сообщает "BBC News Україна" со ссылкой на источники.

5 февраля народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая по итогам закрытого заседания фракции анонсировала отставки глав двух министерств – обороны и стратегических отраслей промышленности Украины. Однако уже на следующий день она заявила, что в двух министерствах "на этой неделе отставок и назначений не будет".

"Риски для системы в целом перед "Рамштайном" и, учитывая возможное наступление, оцениваем", – пояснила нардеп от провластной политсилы в Facebook.

"BBC News Україна" отмечает, что Резников "добился встречи" с Зеленским.

"Встреча, судя по всему, для министра прошла успешно – и вот уже в понедельник те же депутаты, которые накануне на полном серьезе называли отставку Резникова решенным делом, не меняя выражения лица, начали утверждать, что замена министра обороны сейчас не ко времени", – указывает СМИ.

Как итог, Резников сохранил за собой должность главы Минобороны Украины.

7 февраля в Twitter министр поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику".

"Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Holding the line.

Thank you all for your support, as well as constructive criticism. We draw conclusions.

We continue the reforms. Even during the war.

We are strengthening the defense and working for victory.

Glory to Ukraine! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023