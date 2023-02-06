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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" и Офисе президента пояснили, почему решили не увольнять Резникова

Резников (на фото) "был крайне эффективен относительно коммуникаций с нашими партнерами", отметили в ОПУ
Резников (на фото) "был крайне эффективен относительно коммуникаций с нашими партнерами", отметили в ОПУ
Фото: EPA

Отставок и назначений в двух Министерствах – обороны и стратегических отраслей промышленности Украины – на текущей неделе "не будет".

Об этом 6 февраля в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Накануне, 5 февраля, нардеп анонсировала в Facebook отставки глав двух министерств по итогам закрытого заседания фракции "Слуга народа".   

"Относительно Минобороны и Минстратегпром – пока приостановили, на этой неделе отставок и назначений не будет", – написала Безуглая сегодня.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid02b9Wem4QKXrkQjXRHwK6PpSwu7JjXv1nCB1GMyNQBLeckcy2uayLVzRqisFZW9Wp5l

Вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит", рассказал в интервью Forbes, опубликованном 6 февраля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если оно возникнет – будем об этом говорить предметно, а не гипотетически, – отметил нардеп. – У меня нет оснований полагать, что он [глава Минобороны Алексей Резников] каким-то образом участвовал в возможных схемах. Он очень либеральный руководитель и делегирует почти все процессы. К тому же он очень занят в международных вопросах. Поэтому не исключено, что пока он занимается другой аджендой, в министерстве происходило то, что в конце концов вышло наружу".

Резников "был крайне эффективен относительно коммуникаций с нашими партнерами", заявил 6 февраля в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк. Видеозапись его речи опубликована в YouTube ТСН.

"Это очень важная составляющая. Мы сейчас говорим о состоянии войны, в котором находится Украина. Я понимаю, у людей есть определенная эмоция, когда получаешь данные, что-то где-то воруют. Ты хочешь сразу принять все решения… Но я немного иначе смотрю. Война не закончилась, у нас слишком сложные переговоры относительно ракет повышенной дальности, штурмовой авиации, логистического обеспечения снарядами... Нам нужно очень много и патронов, и снарядов, и амуниции, – сказал советник главы ОПУ. – Этим постоянно занимался Резников, у него были отличные личные отношения… Переговоры — это не только математические формулы, но и личные отношения и доверие".

По словам Подоляка, если говорить о замене Резникова, "надо понимать, найдем ли мы такую кандидатуру, которая сможет на себя эти вопросы перебрать и получить доверие и хорошие личные отношения".

"Было его [Резникова] заявление, что если президент будет настаивать в рамках политической ответственности для министра обороны, Резников, безусловно, напишет заявление об отставке и уйдет. Но я думаю, несколько дней нужно выдержать для того, чтобы не спекулировать", – подчеркнул замглавы ОПУ.

Контекст:

Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов.

О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

В тот же день Арахамия сообщил, что Резников в рамках правительства будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы минобороны займет Буданов.

Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

Теги: Украина, оружие, депутаты, переговоры, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, советник, отставка, скандал, президент, увольнение, интервью, Слуга народа, Давид Арахамия, Офис президента Украины, Марьяна Безуглая, назначение, Михаил Подоляк, нардеп
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