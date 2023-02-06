В "Слуге народа" и Офисе президента пояснили, почему решили не увольнять Резникова

Резников (на фото) "был крайне эффективен относительно коммуникаций с нашими партнерами", отметили в ОПУ Фото: EPA

Об этом 6 февраля в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Накануне, 5 февраля, нардеп анонсировала в Facebook отставки глав двух министерств по итогам закрытого заседания фракции "Слуга народа".

"Относительно Минобороны и Минстратегпром – пока приостановили, на этой неделе отставок и назначений не будет", – написала Безуглая сегодня.

Вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит", рассказал в интервью Forbes, опубликованном 6 февраля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если оно возникнет – будем об этом говорить предметно, а не гипотетически, – отметил нардеп. – У меня нет оснований полагать, что он [глава Минобороны Алексей Резников] каким-то образом участвовал в возможных схемах. Он очень либеральный руководитель и делегирует почти все процессы. К тому же он очень занят в международных вопросах. Поэтому не исключено, что пока он занимается другой аджендой, в министерстве происходило то, что в конце концов вышло наружу".

Резников "был крайне эффективен относительно коммуникаций с нашими партнерами", заявил 6 февраля в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк. Видеозапись его речи опубликована в YouTube ТСН.

"Это очень важная составляющая. Мы сейчас говорим о состоянии войны, в котором находится Украина. Я понимаю, у людей есть определенная эмоция, когда получаешь данные, что-то где-то воруют. Ты хочешь сразу принять все решения… Но я немного иначе смотрю. Война не закончилась, у нас слишком сложные переговоры относительно ракет повышенной дальности, штурмовой авиации, логистического обеспечения снарядами... Нам нужно очень много и патронов, и снарядов, и амуниции, – сказал советник главы ОПУ. – Этим постоянно занимался Резников, у него были отличные личные отношения… Переговоры — это не только математические формулы, но и личные отношения и доверие".

По словам Подоляка, если говорить о замене Резникова, "надо понимать, найдем ли мы такую кандидатуру, которая сможет на себя эти вопросы перебрать и получить доверие и хорошие личные отношения".

"Было его [Резникова] заявление, что если президент будет настаивать в рамках политической ответственности для министра обороны, Резников, безусловно, напишет заявление об отставке и уйдет. Но я думаю, несколько дней нужно выдержать для того, чтобы не спекулировать", – подчеркнул замглавы ОПУ.