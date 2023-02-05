Буданов может возглавить Минобороны Украины вместо Резникова – СМИ

Об этом 5 февраля, ссылаясь на источники в правительстве и силовых ведомствах, сообщила "Украинская правда".

По информации собеседников СМИ, сейчас рассматривают, на какую должность перевести Резникова – "ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде". Среди вариантов, озвученных источниками – назначение Резникова министром юстиции. В таком случае нынешнего главу Минюста Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран, пишет издание.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявлял, что Резников может перейти на работу в Министерство стратегических отраслей промышленности, а нынешний его руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность.

Он тоже писал о вероятном назначении Буданова на пост главы Минобороны.

По информации "Украинской правды", начальник ГУР уже ищет себе замену.

"Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет", – сказал собеседник издания.

Резников в комментарии "Украинской правде" сказал, что готов к любому развитию событий.

"У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: "Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его". Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать, что я сделал. А все остальное – посмотрим. Но каждый раз после того, как общаюсь с УП – действительно что-то происходит, это интересный символ", – заявил он.