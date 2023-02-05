Нардеп Железняк анонсировал ряд кадровых изменений во власти, в частности в руководстве Минобороны

По его словам, о кадровых изменениях рассказал 4 февраля на Согласительном совете Рады голова ВРУ Руслан Стефанчук. Финальный список должны утвердить на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером, проинформировал Железняк.

"Сегодня у коллег из коалиции будет заседание фракции, и там уже финальный перечень будет. Не то, что я прям верю, что их мнение на что-то значительно повлияет, но некоторые позиции могут банально не набрать голосов. И удивительно, что в очередных ротациях ни одного кандидата от самой "Слуги народа" нет", – написал Железняк.

По информации Железняк, на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова могут назначить руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В свою очередь Резников может перейти на работу в Министерство стратегических отраслей промышленности, а нынешний его руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность, написал Железняк.

Также, по данным Железняка, Игоря Клименко и Василия Малюка Верховная Рада может утвердить главами МВД и СБУ. Сейчас они исполняющие обязанности.