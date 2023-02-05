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Нардеп Железняк анонсировал ряд кадровых изменений во власти, в частности в руководстве Минобороны

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Железняк сообщил, что Резникова могут заменить на Буданова
Железняк сообщил, что Резникова могут заменить на Буданова
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк анонсировал ряд кадровых изменений во власти. Об этом он написал в своем Telegram-канале 5 февраля.

По его словам, о кадровых изменениях рассказал 4 февраля на Согласительном совете Рады голова ВРУ Руслан Стефанчук. Финальный список должны утвердить на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером, проинформировал Железняк.

"Сегодня у коллег из коалиции будет заседание фракции, и там уже финальный перечень будет. Не то, что я прям верю, что их мнение на что-то значительно повлияет, но некоторые позиции могут банально не набрать голосов. И удивительно, что в очередных ротациях ни одного кандидата от самой "Слуги народа" нет", – написал Железняк.

По информации Железняк, на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова могут назначить руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В свою очередь Резников может перейти на работу в Министерство стратегических отраслей промышленности, а нынешний его руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность, написал Железняк. 

Также, по данным Железняка, Игоря Клименко и Василия Малюка Верховная Рада может утвердить главами МВД и СБУ. Сейчас они исполняющие обязанности. 

Контекст:

Об увольнении министра обороны Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным LIGA.net, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие". 

Теги: Верховная Рада, Алексей Резников, Минобороны, Павел Рябикин, Руслан Стефанчук, Игорь Клименко, Ярослав Железняк, Василий Малюк, Кирилл Буданов
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