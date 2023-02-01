СМИ пишут, что Резников может уйти с должности. Министр заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие"

Собеседники агентства считают, что Резников может написать заявление уже "в ближайшие дни", а нового министра Верховная Рада может назначить уже на следующей неделе.

По данным LIGA.net, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией.

Опрошенные журналистами отметили, что процесс ускорили скандалы вокруг Минобороны (речь идет о закупках, по поводу оружия из-за рубежа претензий якобы нет), а для увольнения главы Минобороны удобное время именно сейчас, потому что "через месяц начнется активная фаза войны" и всем может быть "не до того".

Один из собеседников агентства назвал Резникова ценным тем, что он "нашел личный подход ко многим зарубежным коллегам, и во время войны такое перечеркивать очень не хотят".

В комментарии LIGA.net Резников сообщил, что находится во Франции и "воюет за оружие для Украины".

"В это время кто-то воюет со мной. Кому-то очень хочется, наверное. При этом я не идеализирую систему, которую получил за пару месяцев до вторжения", – заявил министр.

Агентство отмечает, что он уклонился от ответа на прямой вопрос, планирует ли он писать заявление об отставке и просил ли его об этом президент Владимир Зеленский.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская и Егор Чернев сообщили "Українським новинам", что у них нет информации о вероятной отставке Резникова, "в комитете этот вопрос не обсуждался, а на ближайшем заседании такого вопроса в повестке нет".

"Цензор.НЕТ" пишет, что Резников может перейти на должность в Министерстве юстиции (сейчас его возглавляет Денис Малюська).

Информацию об "активных разговорах" о переходе подтвердил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Якобы Резников может стать министром юстиции.