В ГБР рассказали подробности о подозрении экс-заместителю министра обороны

В сообщении говорится, что подозреваемый лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн. Все договоры заключались по полной предоплате, отмечают в ГБР.
"Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организации повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний. При этом он игнорировал обращение командования сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции", – говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что в рамках уголовного производства бюро проводит 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.
Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Санкция этой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ГБР не указало фамилию чиновника, но по данным СМИ, речь идет об экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
24 января стало известно, что на фоне скандала вокруг закупок продуктов для военнослужащих уволены директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов.