В ГБР рассказали подробности о подозрении экс-заместителю министра обороны

В сообщении говорится, что подозреваемый лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн. Все договоры заключались по полной предоплате, отмечают в ГБР.

"Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организации повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний. При этом он игнорировал обращение командования сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в рамках уголовного производства бюро проводит 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Санкция этой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ГБР не указало фамилию чиновника, но по данным СМИ, речь идет об экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове.