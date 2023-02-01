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В ГБР рассказали подробности о подозрении экс-заместителю министра обороны

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Экс-замминистра обороны получил подозрение
Экс-замминистра обороны получил подозрение
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины. Детали раскрыла пресс-служба ГБР 1 февраля.

В сообщении говорится, что подозреваемый лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн. Все договоры заключались по полной предоплате, отмечают в ГБР.

"Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организации повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний. При этом он игнорировал обращение командования сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в рамках уголовного производства бюро проводит 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Санкция этой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ГБР не указало фамилию чиновника, но по данным СМИ, речь идет об экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции"

24 января стало известно, что на фоне скандала вокруг закупок продуктов для военнослужащих уволены директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов.

Теги: коррупция, Минобороны, ВСУ, скандал, подозрение, ГБР
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