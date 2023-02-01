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ПОЛИТИКА

"Много интересных материалов". В ГБР анонсировали дальнейшие громкие расследования против чиновников

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Сухачев предупредил о расследованиях фактов коррупции среди чиновников
Сухачев предупредил о расследованиях фактов коррупции среди чиновников
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Коррупционные дела по топ-чиновникам, о которых стало известно 1 февраля, – это только начало. Такое заявление директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева опубликовано на сайте ГБР.

"Бюро только начало информировать общество о своих шагах по преодолению коррупции на топ-уровне. Но эта работа не прекращалась и после начала полномасштабной агрессии России. В Бюро ни на миг не забывали, что коррупция является не менее опасным врагом для Украины, чем Россия", – цитирует ведомство Сухачева.

Он отметил, что агрессия России внесла существенные коррективы и в работу ГБР – на первый план для ведомства вышли преступления против национальной безопасности и документирование военных преступлений в России. Такая ситуация создала "иллюзию вседозволенности" для некоторых чиновников, которые понадеялись, что война спишет их поступки, отметил глава ГБР.

Он подчеркнул, что в украинском обществе давно и четко сформирован запрос на справедливость и нетерпимость по отношению к коррупции среди чиновников всех уровней. По словам Сухачева, расследования, о которых стало известно, – это далеко не все.

"В работе наших следователей и оперативников много интересных материалов. Время, когда можно было безнаказанно грабить государство и подрывать его боевую готовность – прошло и прошло очень давно. Если кто-то этого до сих пор не понял – тем хуже для них", – заявил он.

Контекст:

1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. По данным следствия, служебная халатность привела к потерям бюджета почти на 1,5 млрд грн в пользу одного из газовых олигархов.

Также ГБР провело обыски у руководства столичной налоговой. По данным СМИ, речь идет о и.о. главы ведомства Оксане Датий.

Врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.

Теги: коррупция, расследование, чиновники, ГБР, Алексей Сухачев
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