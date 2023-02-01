"Много интересных материалов". В ГБР анонсировали дальнейшие громкие расследования против чиновников

"Бюро только начало информировать общество о своих шагах по преодолению коррупции на топ-уровне. Но эта работа не прекращалась и после начала полномасштабной агрессии России. В Бюро ни на миг не забывали, что коррупция является не менее опасным врагом для Украины, чем Россия", – цитирует ведомство Сухачева.

Он отметил, что агрессия России внесла существенные коррективы и в работу ГБР – на первый план для ведомства вышли преступления против национальной безопасности и документирование военных преступлений в России. Такая ситуация создала "иллюзию вседозволенности" для некоторых чиновников, которые понадеялись, что война спишет их поступки, отметил глава ГБР.

Он подчеркнул, что в украинском обществе давно и четко сформирован запрос на справедливость и нетерпимость по отношению к коррупции среди чиновников всех уровней. По словам Сухачева, расследования, о которых стало известно, – это далеко не все.

"В работе наших следователей и оперативников много интересных материалов. Время, когда можно было безнаказанно грабить государство и подрывать его боевую готовность – прошло и прошло очень давно. Если кто-то этого до сих пор не понял – тем хуже для них", – заявил он.