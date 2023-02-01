Яценюк: За коррупцию должна быть ответственность. Наши союзники давать деньги на то, чтобы крали, не будут

"Я начну с реакции наших западных союзников. Вот вы упомянули о [заместителе государственного секретаря США по политическим делам] Виктории Нуланд. Она [...] заявила, что украинская реакция и реакция президента [Украины Владимира] Зеленского абсолютно правильная, и это свидетельствует о том, что Украина – на пути борьбы с коррупцией", – сказал Яценюк.

Он считает, что если бы не было реакции, Украина "такую бы получила иностранную прессу, что хай бог милує, и это точно играет на руку россиянам".

"Россияне будут играть балалайку: "Вот видите, они же воруют". А наша сегодняшняя миссия и наша повестка дня: коррупция существует – это факт, она существует не только в Украине – это факт, коррупция во времена войны – это высшее преступление, это факт, но эта коррупция не покрывается ни президентом, ни правительством, ни правоохранительной системой, и те, кто несут ответственность за преступные действия, те должны быть не просто уволены, а должны нести уголовную ответственность в соответствии с законом", – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что реакция украинских властей на проявление коррупции "на сегодняшний день" была правильная, "и надо осознать, что сейчас никто просто так ничего прощать не будет".

"Почему пошла активная (в том числе) борьба с коррупцией? Во-первых, был назначен антикоррупционный прокурор. Во-вторых, ожидается избрание директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН"). [...] Третье – у нас же принят макрофин. Что такое макрофин? Это Европейский союз дает деньги Украине. Уже первые 3 млрд [евро] дали. А следующие 15 млрд – там есть четкие условия, под что нам дают. В том числе под внутренние реформы. И один из ключевых пунктов там, в этих внутренних реформах, – это что? Это борьба с коррупцией", – подчеркнул он.

По словам Яценюка, "все это в кучу сложилось".

"Объективно, если воруют, должны нести ответственность. Наши союзники деньги на то, чтобы воровали, давать не будут", – заявил политик.

Он также обратил внимание, что в США объявили телефоны горячей линии, на которую граждане могут звонить с сообщениями о возможных правонарушениях, связанных с американской помощью, в том числе – о вероятной коррупции.

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