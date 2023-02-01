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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: За коррупцию должна быть ответственность. Наши союзники давать деньги на то, чтобы крали, не будут

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Яценюк: Коррупция во время войны это высшее преступление
Яценюк: Коррупция во время войны – это высшее преступление
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал коррупционный скандал в Минобороны и объяснил, как это может отразиться на международной помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией.

"Я начну с реакции наших западных союзников. Вот вы упомянули о [заместителе государственного секретаря США по политическим делам] Виктории Нуланд. Она [...] заявила, что украинская реакция и реакция президента [Украины Владимира] Зеленского абсолютно правильная, и это свидетельствует о том, что Украина – на пути борьбы с коррупцией", – сказал Яценюк.

Он считает, что если бы не было реакции, Украина "такую бы получила иностранную прессу, что хай бог милує, и это точно играет на руку россиянам".

"Россияне будут играть балалайку: "Вот видите, они же воруют". А наша сегодняшняя миссия и наша повестка дня: коррупция существует – это факт, она существует не только в Украине – это факт, коррупция во времена войны – это высшее преступление, это факт, но эта коррупция не покрывается ни президентом, ни правительством, ни правоохранительной системой, и те, кто несут ответственность за преступные действия, те должны быть не просто уволены, а должны нести уголовную ответственность в соответствии с законом", – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что реакция украинских властей на проявление коррупции "на сегодняшний день" была правильная, "и надо осознать, что сейчас никто просто так ничего прощать не будет".

"Почему пошла активная (в том числе) борьба с коррупцией? Во-первых, был назначен антикоррупционный прокурор. Во-вторых, ожидается избрание директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН"). [...] Третье – у нас же принят макрофин. Что такое макрофин? Это Европейский союз дает деньги Украине. Уже первые 3 млрд [евро] дали. А следующие 15 млрд – там есть четкие условия, под что нам дают. В том числе под внутренние реформы. И один из ключевых пунктов там, в этих внутренних реформах, – это что? Это борьба с коррупцией", – подчеркнул он.

По словам Яценюка, "все это в кучу сложилось".

"Объективно, если воруют, должны нести ответственность. Наши союзники деньги на то, чтобы воровали, давать не будут", – заявил политик.

Он также обратил внимание, что в США объявили телефоны горячей линии, на которую граждане могут звонить с сообщениями о возможных правонарушениях, связанных с американской помощью, в том числе – о вероятной коррупции.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, после чего США усилили оборонную и финансовую помощь Украине.

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

В офисе генерального инспектора Агентства США по международному развитию 25 января 2023 года объявили номера телефонной горячей линии для информирования о возможных нарушениях, связанных с американской поддержкой Украины. Речь идет о "надзоре за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины".

26 января Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

31 января минфин США сообщил Reuters об отсутствии каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине помощь используется не по назначению.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, коррупция, реформы, правоохранители, политика, НАБУ, финансы, реформа
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