Резников заявил, что Минобороны вернет общественный контроль над частью закупок

Резников: Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах Фото: depositphotos.com

Ведомство вернет общественный контроль над закупками вещей, горюче-смазочных материалов и продовольствия, но это будут делать с учетом "ограничений военного положения".

Резников сообщил, что Минобороны, Минэкономики, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели совместное совещание и решили создать общую рабочую группу.

Министр добавил, что дал поручение проанализировать цены и процесс их формирования, уменьшить срок контракта с поставщиками, а также разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода к меню с сохранением продуктового разнообразия и публикацию цен. Также Минобороны вводит правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

"Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах", – написал Резников.

Министерство также будет публиковать номера и даты заключения части контрактов, цены за единицу товара, а также ссылки на публичные технические условия закупки.

"В то же время я ожидаю помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, институтов гражданского общества, экспертов в поиске упомянутого баланса. Между оперативностью, непрерывностью предоставления услуг или поставки товаров, безопасностью и защитой информации, с одной стороны, и прозрачностью и подотчетностью – с другой. Здесь нужны совместные усилия. Ведь цели у нас общие – защита и построение государства без коррупции", – заявил министр обороны.