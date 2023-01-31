Резников заявил, что Минобороны вернет общественный контроль над частью закупок

Ведомство вернет общественный контроль над закупками вещей, горюче-смазочных материалов и продовольствия, но это будут делать с учетом "ограничений военного положения".
Резников сообщил, что Минобороны, Минэкономики, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели совместное совещание и решили создать общую рабочую группу.
Министр добавил, что дал поручение проанализировать цены и процесс их формирования, уменьшить срок контракта с поставщиками, а также разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода к меню с сохранением продуктового разнообразия и публикацию цен. Также Минобороны вводит правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.
"Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах", – написал Резников.
Министерство также будет публиковать номера и даты заключения части контрактов, цены за единицу товара, а также ссылки на публичные технические условия закупки.
"В то же время я ожидаю помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, институтов гражданского общества, экспертов в поиске упомянутого баланса. Между оперативностью, непрерывностью предоставления услуг или поставки товаров, безопасностью и защитой информации, с одной стороны, и прозрачностью и подотчетностью – с другой. Здесь нужны совместные усилия. Ведь цели у нас общие – защита и построение государства без коррупции", – заявил министр обороны.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
24 января директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Богдан Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.