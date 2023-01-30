Шустер: Каждое утро просыпаюсь со страхом прочитать новость о коррупции в Украине

"Каждое утро просыпаюсь со страхом прочитать новость о коррупции в Украине, потому что понимаю, что это будет на Западе очень большая волна, и те люди, которые против помощи Украине в таких объемах, которые предоставляются сейчас (и финансово, и военным оборудованием), – это будет проблема для Запада", – сказал он.
Телеведущий считает, что "Украина должна приложить огромные усилия, чтобы все эти сомнения развеять, чтобы реально не было больше таких скандалов".
"Это очень вредит Украине. [...] Это самое страшное, что может быть, – коррупция", – подчеркнул Шустер.
По его словам, после истории с закупками в Минобороны Украины "не было ни одной западной газеты или радиостанции, канала телевизионного, которые бы об этом не говорили".
"Поэтому я говорю, что это есть проблема №1. [...] Я могу сказать точно: американский избиратель и европейский избиратель просто отвернутся. Это будет проблема, поэтому это надо так серьезно воспринимать", – объяснил Шустер.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA. Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день объяснил разницу между ценами ошибками в контракте. Также 23 января состоялось заседание к ееомитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали Резникова и правоохранительные органы. По его итогам правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.
24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку своего заместителя Вячеслава Шаповалова. Замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания". Также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
Также в госорганах США открыли горячую линию, на которую украинцы могут сообщать о возможных преступлениях, связанных с помощью Украине со стороны Запада.