Шустер: Каждое утро просыпаюсь со страхом прочитать новость о коррупции в Украине

"Каждое утро просыпаюсь со страхом прочитать новость о коррупции в Украине, потому что понимаю, что это будет на Западе очень большая волна, и те люди, которые против помощи Украине в таких объемах, которые предоставляются сейчас (и финансово, и военным оборудованием), – это будет проблема для Запада", – сказал он.

Телеведущий считает, что "Украина должна приложить огромные усилия, чтобы все эти сомнения развеять, чтобы реально не было больше таких скандалов".

"Это очень вредит Украине. [...] Это самое страшное, что может быть, – коррупция", – подчеркнул Шустер.

По его словам, после истории с закупками в Минобороны Украины "не было ни одной западной газеты или радиостанции, канала телевизионного, которые бы об этом не говорили".

"Поэтому я говорю, что это есть проблема №1. [...] Я могу сказать точно: американский избиратель и европейский избиратель просто отвернутся. Это будет проблема, поэтому это надо так серьезно воспринимать", – объяснил Шустер.

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