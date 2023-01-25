ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Еврокомиссия приветствует расследование коррупции в Украине – спикер ЕК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Евросоюзе отмечают, что Украина в последние годы достигла прогресса в борьбе с коррупцией
В Евросоюзе отмечают, что Украина в последние годы достигла прогресса в борьбе с коррупцией
Фото: ЕРА

Европейская комиссия приветствует расследование коррупционных скандалов, которые произошли в Украине на прошлой неделе. Об этом на брифинге 24 января сказала спикер Еврокомиссии Ана Писонеро, информирует "Німецька хвиля".

"Мы не комментируем текущие уголовные расследования, но приветствуем тот факт, что украинские власти серьезно относятся к этим вопросам", – отметила она. 

Украина в последние годы достигла прогресса в борьбе с коррупцией, создала антикоррупционные органы, отметила представитель ЕК. По ее словам, от Киева ждут усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне при помощи эффективных расследований. 

"Меры по борьбе с коррупцией, безусловно, являются ключевым аспектом процесса вступления в Евросоюз, а также частью политических условий для продления макрофинансовой помощи ЕС", – добавила Писонеро. 

ЕС, поддерживающий Украину в усилении антикоррупционных институтов, имеет инструменты для контроля финансирования, сказала она. ЕС продолжит проводить мониторинг и поддерживать Украину, добавила Писонеро. 

"Благодаря поддержке ЕС были созданы антикоррупционные структуры. И, конечно же, речь идет об отчетности и об усилении выделяемых для этих структур ресурсов, – подчеркнула она. – Давайте не забывать о контексте: Украина противостоит жестокой агрессивной войне, ей приходится решать проблемы, которые никто из нас здесь не может себе представить. Мы твердо привержены поддержке продвижения этой страны на пути к вступлению в ЕС". 

Контекст:

22 января после обвинений во взяточничестве был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский, которого подозревают в получении взятки в $400 тыс. (он находится под арестом). 

24 января после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Богдан Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий. 

В Госдепартаменте США заявили, что обвинения в коррупции, которые привели к нескольким отставкам в украинской власти, не имеют отношения к распоряжению военной и гуманитарной помощью, предоставленной Украине американской стороной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, Еврокомиссия, Европейская комиссия, расследование, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. вы поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. вы поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
Галина ГРИШИНА
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (303047)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (264378)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (99423)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (69417)
5
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (62940)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (47158)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (40406)
8
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери (30318)
 
 
 
 