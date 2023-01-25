Еврокомиссия приветствует расследование коррупции в Украине – спикер ЕК

В Евросоюзе отмечают, что Украина в последние годы достигла прогресса в борьбе с коррупцией Фото: ЕРА

"Мы не комментируем текущие уголовные расследования, но приветствуем тот факт, что украинские власти серьезно относятся к этим вопросам", – отметила она.

Украина в последние годы достигла прогресса в борьбе с коррупцией, создала антикоррупционные органы, отметила представитель ЕК. По ее словам, от Киева ждут усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне при помощи эффективных расследований.

"Меры по борьбе с коррупцией, безусловно, являются ключевым аспектом процесса вступления в Евросоюз, а также частью политических условий для продления макрофинансовой помощи ЕС", – добавила Писонеро.

ЕС, поддерживающий Украину в усилении антикоррупционных институтов, имеет инструменты для контроля финансирования, сказала она. ЕС продолжит проводить мониторинг и поддерживать Украину, добавила Писонеро.

"Благодаря поддержке ЕС были созданы антикоррупционные структуры. И, конечно же, речь идет об отчетности и об усилении выделяемых для этих структур ресурсов, – подчеркнула она. – Давайте не забывать о контексте: Украина противостоит жестокой агрессивной войне, ей приходится решать проблемы, которые никто из нас здесь не может себе представить. Мы твердо привержены поддержке продвижения этой страны на пути к вступлению в ЕС".