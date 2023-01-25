Факты коррупции в Украине не связаны с финансовой и военной помощью, которую дают США – Госдеп

По его словам, США "очень серьезно относятся" к контролю всех видов поддержки Киева.

"Мы активно сотрудничаем с правительством Украины для обеспечения подотчетности. Существуют вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в разгаре жестокой атаки со стороны РФ. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы в состоянии принять меры для обеспечения этой подотчетности", – сказал Прайс.

Он подчеркнул, что Вашингтон тщательно отслеживает обращение с оружием и соблюдение законов войны, помогая Украине защищать суверенитет и свою территориальную целостность в ходе продолжающейся агрессии РФ.

"Украинский народ очень четко выразил свое стремление к надлежащему управлению и прозрачности. И в этом случае мы приветствуем быстрые и решительные действия президента [Украины Владимира] Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ по противодействию коррупции, обеспечению эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок, а также привлечение к ответственности лиц, наделенных общественным доверием, когда они не выполняют возложенные на них обязательства и обязанности", – добавил представитель Госдепа.