Факты коррупции в Украине не связаны с финансовой и военной помощью, которую дают США – Госдеп

По его словам, США "очень серьезно относятся" к контролю всех видов поддержки Киева.
"Мы активно сотрудничаем с правительством Украины для обеспечения подотчетности. Существуют вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в разгаре жестокой атаки со стороны РФ. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы в состоянии принять меры для обеспечения этой подотчетности", – сказал Прайс.
Он подчеркнул, что Вашингтон тщательно отслеживает обращение с оружием и соблюдение законов войны, помогая Украине защищать суверенитет и свою территориальную целостность в ходе продолжающейся агрессии РФ.
"Украинский народ очень четко выразил свое стремление к надлежащему управлению и прозрачности. И в этом случае мы приветствуем быстрые и решительные действия президента [Украины Владимира] Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ по противодействию коррупции, обеспечению эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок, а также привлечение к ответственности лиц, наделенных общественным доверием, когда они не выполняют возложенные на них обязательства и обязанности", – добавил представитель Госдепа.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
С начала работы администрации президента США Джо Байдена Штаты выделили более $27,4 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более $26,7 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ (с учетом пакета помощи на $2,5 млрд, о котором было объявлено 19 января). Объем помощи, выделенной за все время войны, начавшейся в 2014 году, составляет более $29,5 млрд, сообщил сайт Пентагона.