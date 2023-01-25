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ВАКС отправил бывшего замминистра Лозинского под домашний арест

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Подозрение объявили Лозинскому 22 января
Подозрение объявили Лозинскому 22 января
Фото: Мінрегіон / Facebook

24 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для подозреваемого во взяточничестве бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом из зала суда сообщает "Суспільне".

Также суд обязал Лозинского носить электронный браслет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщала, что "прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога".

По данным САП, мера пресечения для Лозинского ограничена 22 марта. Антикоррупционная прокуратура отметила, что "вопрос относительно обжалования меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда".

В САП объяснили, что суд избрал меру пресечения еще трем фигурантам дела, в котором подозреваемым является бывший замминистра, их арестовали с альтернативой залога: предпринимателю, которого следствие считает организатором дачи взятки, – более 100 млн грн; одному из "пособников предпринимателя" – более 26,8 млн грн; "доверенному лицу" бывшего замминистра – 805 тыс. грн.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid07S3NtyqwBTihMwf9DQEGwoNwkUNuGxwfWkuc39P8uZP8hsrqDgY3DU3BcbVeue5il

Контекст:

Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. 

21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила САП. В этот день ему объявили подозрение и уволили. Глава министерства, вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что поручил начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – как финансируемых за бюджетные деньги, так и за средства международных финансовых учреждений.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, взятка, предприниматели, антикоррупционная прокуратура, САП, домашний арест, электронный браслет, суд, ВАКС, Василий Лозинский
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