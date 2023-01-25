ВАКС отправил бывшего замминистра Лозинского под домашний арест

Также суд обязал Лозинского носить электронный браслет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщала, что "прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога".

По данным САП, мера пресечения для Лозинского ограничена 22 марта. Антикоррупционная прокуратура отметила, что "вопрос относительно обжалования меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда".

В САП объяснили, что суд избрал меру пресечения еще трем фигурантам дела, в котором подозреваемым является бывший замминистра, их арестовали с альтернативой залога: предпринимателю, которого следствие считает организатором дачи взятки, – более 100 млн грн; одному из "пособников предпринимателя" – более 26,8 млн грн; "доверенному лицу" бывшего замминистра – 805 тыс. грн.