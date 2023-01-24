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САП требует для бывшего замминистра Лозинского меру пресечения в виде ареста с залогом 50 млн грн

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Одному из фигурантов дела суд уже избрал меру пресечения
Одному из фигурантов дела суд уже избрал меру пресечения
Фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избирает меру пресечения для бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом 24 января проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 100 млн грн подозреваемому, которого следствие считает организатором предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра. В настоящее время идет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что "прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога".

22 января подозрение на тот момент еще действующему замминистра объявили антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), объяснили в САП.

Подозрение касается "просьбы и получения $400 тыс. неправомерной выгоды" замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Ведомство отмечает, что чиновник был уволен с этой должности в тот же день.

"Сообщили о подозрении еще четырем участникам преступной группы – доверенному лицу замминистра, предпринимателю и двум его сообщникам", – уточнили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid03438hKtcrdMrWVFWHwBRNZYV4dtrL2uW2CdrFAg7VdZjdb2hror1bwFoufjavHbRnl

В САП не назвали фамилий фигурантов уголовного производства, но известно, что  должность замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занимал Василий Лозинский, его уволили именно 22 января по делу о взятке в $400 тыс. Задержали Лозинского также 22 января.

Контекст:

Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. 

21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что НАБУ задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила Специализированная антикоррупционная прокуратура. 

В тот же день решением Кабинета Министров Лозинский был уволен. Глава министерства, вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что поручил начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – как финансируемых за бюджетные деньги, так и за средства международных финансовых учреждений.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: арест, следствие, залог, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, судья, суд, ВАКС, генератор, Василий Лозинский
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