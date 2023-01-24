САП требует для бывшего замминистра Лозинского меру пресечения в виде ареста с залогом 50 млн грн

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 100 млн грн подозреваемому, которого следствие считает организатором предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра. В настоящее время идет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что "прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога".

22 января подозрение на тот момент еще действующему замминистра объявили антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), объяснили в САП.

Подозрение касается "просьбы и получения $400 тыс. неправомерной выгоды" замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Ведомство отмечает, что чиновник был уволен с этой должности в тот же день.

"Сообщили о подозрении еще четырем участникам преступной группы – доверенному лицу замминистра, предпринимателю и двум его сообщникам", – уточнили в САП.

В САП не назвали фамилий фигурантов уголовного производства, но известно, что должность замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занимал Василий Лозинский, его уволили именно 22 января по делу о взятке в $400 тыс. Задержали Лозинского также 22 января.