САП требует для бывшего замминистра Лозинского меру пресечения в виде ареста с залогом 50 млн грн

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 100 млн грн подозреваемому, которого следствие считает организатором предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра. В настоящее время идет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что "прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога".
22 января подозрение на тот момент еще действующему замминистра объявили антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), объяснили в САП.
Подозрение касается "просьбы и получения $400 тыс. неправомерной выгоды" замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Ведомство отмечает, что чиновник был уволен с этой должности в тот же день.
"Сообщили о подозрении еще четырем участникам преступной группы – доверенному лицу замминистра, предпринимателю и двум его сообщникам", – уточнили в САП.
В САП не назвали фамилий фигурантов уголовного производства, но известно, что должность замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занимал Василий Лозинский, его уволили именно 22 января по делу о взятке в $400 тыс. Задержали Лозинского также 22 января.
Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что НАБУ задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.
22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
В тот же день решением Кабинета Министров Лозинский был уволен. Глава министерства, вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что поручил начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – как финансируемых за бюджетные деньги, так и за средства международных финансовых учреждений.