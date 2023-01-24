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САП обратилась к генпрокурору с просьбой открыть дело на нардепа Халимона

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Прокуроры хотят завести на Халимона уголовное дело
Прокуроры хотят завести на Халимона уголовное дело
Фото: Pavlo Khalimon / Instagram

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась к генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело в отношении народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Павла Халимона по факту незаконного обогащения. Об этом сообщили в САП по информационному запросу "Укринформ" 24 января.

Это произошло после публикации журналистского расследования, в котором говорилось, что депутат купил имение стоимостью 10,3 млн грн в Киеве, оформив его на свою сожительницу.

"Изложенные в публикации обстоятельства могут свидетельствовать о возможном факте приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", – говорится в сообщении.

В САП напомнили, что, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований Украины вносит генпрокурор.

Контекст:

22 января было опубликовано расследование "Украинской правды". Журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева Печерске. Его владелица Анастасия Котеленец тесно связана с депутатом, в частности на ее имя помощник депутата оформляла покупку 45 участков земли в Черниговской области, утверждает УП. При этом дом в Киеве не указан в имущественной декларации Халимона.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 23 января заявил, что Халимон будет уволен с поста замглавы фракции политической силы в Верховной Раде. 

Халимон также занимает должность заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Также он является главой Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

Теги: коррупция, ЕРДР, САП, уголовное дело, Слуга народа, Офис генпрокурора, Павел Халимон
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