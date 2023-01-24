САП обратилась к генпрокурору с просьбой открыть дело на нардепа Халимона

Это произошло после публикации журналистского расследования, в котором говорилось, что депутат купил имение стоимостью 10,3 млн грн в Киеве, оформив его на свою сожительницу.

"Изложенные в публикации обстоятельства могут свидетельствовать о возможном факте приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", – говорится в сообщении.

В САП напомнили, что, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований Украины вносит генпрокурор.