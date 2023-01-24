Глава Минюста на фоне коррупционных скандалов напомнил о комфортабельных платных камерах в СИЗО

"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом", – заявил министр.

Он напомнил, что оплатить камеру в СИЗО или купить "подарочный сертификат" для друга можно онлайн на сайте дома юстиции.

Малюська сопроводил пост совместным фото со спикером ВР Русланом Стефанчуком из обновленной платной камеры СИЗО.

Согласно расценкам на сайте, пребывание в Киевском СИЗО обойдется в 2000 грн в сутки, а если оплачивать наперед, то стоимость составит 8000 грн в неделю и 12 000 грн в месяц. Цены зависят от СИЗО и региона – так, в ГП "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№12) сутки в платной камере стоят 290 грн, в Черниговском СИЗО – 500 грн, в Харьковском СИЗО – 1000 грн.

В последние дни разгорелся скандал из-за вероятной коррупции в Минобороны. 21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

22 января был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, задержанный по подозрению во взяточничестве.

Коррумпированных чиновников будут активно сажать и наказывать "по законам военного времени", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 23 января.