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Глава Минюста на фоне коррупционных скандалов напомнил о комфортабельных платных камерах в СИЗО

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Министр юстиции напомнил о возможности комфортного пребывания в СИЗО
Министр юстиции напомнил о возможности комфортного пребывания в СИЗО
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Глава Министерства юстиции Денис Малюска на фоне последних коррупционных скандалов напомнил, что в СИЗО можно сидеть в платной комфортной камере. Об этом он написал в Facebook 24 января.

 "Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом", – заявил министр. 

Он напомнил, что оплатить камеру в СИЗО или купить "подарочный сертификат" для друга можно онлайн на сайте дома юстиции. 

Малюська сопроводил пост совместным фото со спикером ВР Русланом Стефанчуком из обновленной платной камеры СИЗО.

Согласно расценкам на сайте, пребывание в Киевском СИЗО обойдется в 2000 грн в сутки, а если оплачивать наперед, то стоимость составит 8000 грн в неделю и 12 000 грн в месяц. Цены зависят от СИЗО и региона – так, в ГП "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№12) сутки в платной камере стоят 290 грн, в Черниговском СИЗО – 500 грн, в Харьковском СИЗО – 1000 грн.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CAV8R4bQk1kytK2dUpcnqE82MR1gm8Wg7tnX2V5s3SczUhnt93T4AnvBaCn5zj83l&id=100011121947008

В последние дни разгорелся скандал из-за вероятной коррупции в Минобороны. 21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

22 января был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, задержанный по подозрению во взяточничестве.

Коррумпированных чиновников будут активно сажать и наказывать "по законам военного времени", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 23 января.

Контекст:

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. В них за отдельную плату предоставляют улучшенные условия: большую площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы. Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что полученные за них деньги должны пойти на ремонт старых помещений.

С мая 2020 года платные камеры начали предлагать в КиевскомЛьвовскомЧерниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. В Киевском СИЗО с мая 2021 года есть камеры со стационарными телефонами и кнопкой вызова охраны.

Летом 2020 года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Теги: коррупция, Министерство юстиции, СИЗО, скандал, Денис Малюська
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