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В будущей Украине не может быть использования госресурсов для собственного обогащения – посол США в Киеве

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Бринк напомнила украинцам об "уроках прошлого"
Бринк напомнила украинцам об "уроках прошлого"
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

23 января в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала сделанное 22 января заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не будет возвращения к тому, "как привыкли жить люди, приближенные к государственным институтам".

"В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы на собственное обогащение. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического общества", – сказала Бринк.

Американский дипломат выразила надежду, что общество и правительство Украины мобилизуются после "уроков прошлого" и потерь, которые украинское общество понесло в том числе в противостоянии российской агрессии.

"США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", – подчеркнула Бринк.

По ее словам, "демократия требует постоянных усилий и неустанной решительности".

Контекст:

17 февраля 2022 года, за неделю до полномасштабного вторжения в Украину российских войск, Офис простых решений и результатов заявил, что в Украине "за последние несколько лет было предпринято лишь несколько попыток что-то реформировать, но фактически из всех сотен государственных органов была реформирована только одна – коррумпированная Государственная архитектурно-строительная инспекция".

Заявление Зеленского 22 января 2023 года касалось увольнения замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского , задержанного по подозрению во взяточничестве.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, демократия, реформы, посол США, Владимир Зеленский, дипломаты, посол, Киевский форум по безопасности, Бриджит Бринк
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