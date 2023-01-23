В будущей Украине не может быть использования госресурсов для собственного обогащения – посол США в Киеве

"В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы на собственное обогащение. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического общества", – сказала Бринк.

Американский дипломат выразила надежду, что общество и правительство Украины мобилизуются после "уроков прошлого" и потерь, которые украинское общество понесло в том числе в противостоянии российской агрессии.

"США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", – подчеркнула Бринк.

По ее словам, "демократия требует постоянных усилий и неустанной решительности".