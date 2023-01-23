Яценюк: Верю, что будет Нобелевская премия украинскому народу за победу над мраком российской диктатуры

Яценюк заявил, что в будущем место тиранам будет только в "новой Гааге или новом Нюрнберге" Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Я уверен, что это не последняя Нобелевская премия. Я также верю, что Нобелевская премия придет ко всему свободному миру. Когда я говорю о свободном мире, это – Соединенные Штаты и президент США, это все лидеры стран – членов Европейского союза, это все лидеры свободного мира, которые стали на правильную сторону истории, которые сегодня поддерживают борьбу Украины за нашу и вашу свободу", – сказал он.

Экс-премьер Украины отметил, что речь идет об "общей борьбе".

"Эта Нобелевская премия придет за то, что будет установлен новый мировой порядок, и в нем не будет места тиранам. В этом новом мировом порядке им найдется только одно место – в новой Гааге или в новом Нюрнберге. В этом новом мировом порядке этот мир будет свободен от энергетического шантажа, [...] от диктатуры и тирании, и я верю в то, что будет еще одна Нобелевская премия, и ее будет удостоен украинский народ, украинский президент, украинские Вооруженные силы, украинское военное командование и – самое главное – вся наша объединенная украинская нация", – объяснил Яценюк.

Он считает, что "эта Нобелевская премия будет за мир и свободу всего свободного мира, за освобожденную Украину, за то, что демократия победит этот мрак российской диктатуры".

"Мы обязательно победим", – подчеркнул Яценюк.