Яценюк: Верю, что будет Нобелевская премия украинскому народу за победу над мраком российской диктатуры

"Я уверен, что это не последняя Нобелевская премия. Я также верю, что Нобелевская премия придет ко всему свободному миру. Когда я говорю о свободном мире, это – Соединенные Штаты и президент США, это все лидеры стран – членов Европейского союза, это все лидеры свободного мира, которые стали на правильную сторону истории, которые сегодня поддерживают борьбу Украины за нашу и вашу свободу", – сказал он.
Экс-премьер Украины отметил, что речь идет об "общей борьбе".
"Эта Нобелевская премия придет за то, что будет установлен новый мировой порядок, и в нем не будет места тиранам. В этом новом мировом порядке им найдется только одно место – в новой Гааге или в новом Нюрнберге. В этом новом мировом порядке этот мир будет свободен от энергетического шантажа, [...] от диктатуры и тирании, и я верю в то, что будет еще одна Нобелевская премия, и ее будет удостоен украинский народ, украинский президент, украинские Вооруженные силы, украинское военное командование и – самое главное – вся наша объединенная украинская нация", – объяснил Яценюк.
Он считает, что "эта Нобелевская премия будет за мир и свободу всего свободного мира, за освобожденную Украину, за то, что демократия победит этот мрак российской диктатуры".
"Мы обязательно победим", – подчеркнул Яценюк.
Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал".
Комитет отметил, что Беляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.
Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года, Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".
Решение наградить представителей Украины, России и Беларуси вызвало неоднозначную реакцию в Украине. В частности, решение Нобелевского комитета раскритиковал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявив, что это "интересное понимание слова "мир".
На церемонии вручения премий 10 декабря 2022 года Матвийчук произнесла речь, посвященную войне России против Украины.