Яценюк: СНГ – клуб, где Путин надувал щеки, а все остальные держали дулю в кармане

Яценюк: Каждый из глав стран СНГ держит большую дулю в кармане и будет аплодировать, когда Путин падет Фото: yatsenyuk.org.ua

"Так называемое СНГ – это российский проект. Так называемые ОДКБ и Евразийское экономическое сообщество... Ни один из них не сработал. Фактически это все калеки, которые поддерживались исключительно за счет цен на нефть и газ, за счет мифа о российской военной мощи. Теперь даже такие подонки, как [белорусский диктатор Александр] Лукашенко, который сидит и чухает свою картофелину, думают, а что будет завтра. Им уже страшно. Я думаю, что каждый из глав этих стран СНГ уже держит большую дулю в кармане в отношении [президента РФ Владимира] Путина и будет аплодировать, когда Путин падет", – сказал Яценюк.

По его мнению, в странах СНГ ждут победы Украины в войне и надеются на нее, поскольку опасаются за собственную безопасность.

"Последствия для всех стран СНГ были бы катастрофичными. При, не дай бог, падении Украины они все стали бы частью большой Российской недоимперии. Они точно это знают, это обсуждают и точно где-то там, за закрытыми дверями у себя, молятся, чтобы Украина победила. Потому что они о себе думают", – подчеркнул Яценюк.

Он убежден, что Содружество Независимых Государств существует только на бумаге и нежизнеспособно как организация.

"Во что превратилось СНГ? Я присутствовал на саммите СНГ как министр иностранных дел. Это превратилось в имитацию, в определенный клуб каких-то встреч, где Путин надувал щеки, все держали дулю в кармане, каждый хотел решить свою проблему. Как правило, проблема была одна: как взять у россиян дешевле нефть и газ. Больше проблем не было. Как больше продать своих товаров. Если получалось – все были счастливы, если нет – ждем следующего саммита. То есть СССР уже распался, а СНГ так и не состоялось, поэтому СНГ не распадется, потому что его не существует. Оно только на бумаге", – заявил Яценюк.

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