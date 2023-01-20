Яценюк: Главная причина мирового кризиса – Путин и Россия

По словам Яценюка, мир сейчас борется с вызовами инфляции, высоких процентных ставок, изоляционизма, а также с энергетическим кризисом, старением населения, изменениями климата. Но главная причина такого серьезного кризиса, который происходит сейчас в мире, – это Россия и ее президент Владимир Путин, подчеркнул он.

Яценюк обратился к участникам конференции с перечнем шагов, которые не следует делать, а также которые следует делать для преодоления этих вызовов.

В первую очередь он призвал представителей бизнеса не покупать российский газ, поскольку Россия использует энергетику как оружие. Также, по мнению Яценюка, нужно отказаться от покупки российской нефти. По его словам, это лучший способ уменьшить военный бюджет РФ.

Яценюк призвал не избегать и не обходить санкции, введенные свободным миром против России. "Не продавайте никаких товаров, которые помогают России вести войну против свободного мира", – сказал он.

Еще один шаг, по мнению Яценюка, – не инвестировать в Россию и сделать все возможное, чтобы вывести оттуда свои активы как можно скорее.

"Лучше посчитать убытки, чем финансировать убийства невинных людей в центре Европы", – подчеркнул глава КФБ.

Также Яценюк отметил важность инвестиций в "зеленую" энергетику и новые типы энергоресурсов. Он напомнил, что был категорически против "Северного потока – 2" и как первый премьер-министр военного времени Украины объяснял представителям ряда государств, в частности Германии, что это неправильный путь, которым они ведут свои страны. По мнению Яценюка, будущее за возобновляемой и атомной энергией.