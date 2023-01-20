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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Главная причина мирового кризиса – Путин и Россия

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Яценюк назвал шаги, необходимые для противостояния России
Яценюк назвал шаги, необходимые для противостояния России
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 20142016 годах Арсений Яценюк принял участие в международной онлайн-конференции Sustainability 2100. Он заявил, что мир предстал перед рядом больших вызовов, первым из которых является развязанная Россией война в Украине, сообщается на сайте форума.

По словам Яценюка, мир сейчас борется с вызовами инфляции, высоких процентных ставок, изоляционизма, а также с энергетическим кризисом, старением населения, изменениями климата. Но главная причина такого серьезного кризиса, который происходит сейчас в мире, – это Россия и ее президент Владимир Путин, подчеркнул он.

Яценюк обратился к участникам конференции с перечнем шагов, которые не следует делать, а также которые следует делать для преодоления этих вызовов.

В первую очередь он призвал представителей бизнеса не покупать российский газ, поскольку Россия использует энергетику как оружие. Также, по мнению Яценюка, нужно отказаться от покупки российской нефти. По его словам, это лучший способ уменьшить военный бюджет РФ.

Яценюк призвал не избегать и не обходить санкции, введенные свободным миром против России. "Не продавайте никаких товаров, которые помогают России вести войну против свободного мира", – сказал он.

Еще один шаг, по мнению Яценюка, – не инвестировать в Россию и сделать все возможное, чтобы вывести оттуда свои активы как можно скорее.

"Лучше посчитать убытки, чем финансировать убийства невинных людей в центре Европы", – подчеркнул глава КФБ.

Также Яценюк отметил важность инвестиций в "зеленую" энергетику и новые типы энергоресурсов. Он напомнил, что был категорически против "Северного потока – 2" и как первый премьер-министр военного времени Украины объяснял представителям ряда государств, в частности Германии, что это неправильный путь, которым они ведут свои страны. По мнению Яценюка, будущее за возобновляемой и атомной энергией. 

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, инвестиции, санкции, нефть, агрессия, война России против Украины, российский газ
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