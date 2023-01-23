Россия могла бы закончить войну против Украины даже сегодня – посол США в Украине

"Россия могла бы закончить эту войну даже сегодня. Но пока этого не произошло, мы будем помогать Украине, будем предоставлять такую поддержку и помощь, которая необходима. Россия не может иметь право диктовать другим странам их политику, границы или будущее, и только тогда, когда она поймет это, Украина будет в безопасности в международно признанных границах и построит свое счастливое, процветающее будущее, как этого хотят украинцы", – сказала она.

Американский дипломат отметила, что США останутся партнером Украины в ее "экзистенциальной борьбе" с российской агрессией.

"[...] Путин борется против права Украины и украинцев идти собственным путем и выбирать собственную судьбу. Я знаю, что Украина победит благодаря силе и изобретательности своего народа, вашей преданности достоинству", – заявила Бринк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)