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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия могла бы закончить войну против Украины даже сегодня – посол США в Украине

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Бринк подчеркнула, что США продолжат поддерживать борьбу Украины с агресором
Бринк подчеркнула, что США продолжат поддерживать борьбу Украины с агресором
Фото предоставлено пресс-службой КБФ

Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине противостоять российской агрессии. Об этом 23 января в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Россия могла бы закончить эту войну даже сегодня. Но пока этого не произошло, мы будем помогать Украине, будем предоставлять такую поддержку и помощь, которая необходима. Россия не может иметь право диктовать другим странам их политику, границы или будущее, и только тогда, когда она поймет это, Украина будет в безопасности в международно признанных границах и построит свое счастливое, процветающее будущее, как этого хотят украинцы", – сказала она.

Американский дипломат отметила, что США останутся партнером Украины в ее "экзистенциальной борьбе" с российской агрессией.

"[...] Путин борется против права Украины и украинцев идти собственным путем и выбирать собственную судьбу. Я знаю, что Украина победит благодаря силе и изобретательности своего народа, вашей преданности достоинству", – заявила Бринк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были деоккупированы часть территорий Харьковской и Херсонской областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, война, посол США, вторжение, украинцы, война России против Украины, дипломаты, посол, границы, Киевский форум по безопасности, Бриджит Бринк
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